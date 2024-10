ⓒ뉴시스

25일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 이날 오후 1시 공개된 ’아일 비 데어‘는 경쾌한 로커빌리(Rockabilly·록큰롤과 컨트리가 혼합된 장르) 사운드가 인상적인 곡으로 신나는 드럼 비트와 진의 힘 있는 보컬이 어우러진다.진은 이 노래에서 ’기분이 울적할 때 / 혼자라고 느낄 때 / 기대고 싶어질 때 / 아일 비 데어 포 유(I‘ll be there for you)’/네게 전할게 이 노래로 / 아이 스웨어 댓 아이 윌 올웨이즈 싱 포유(I swear that I will always sing for you)‘라며 언제나 당신 곁에 있겠다는 메시지를 전한다.진이 솔로 앨범을 발매하는 건 데뷔 11년5개월 만이다. 앨범에는 ’아일 비 데어‘를 비롯해 타이틀곡 ’러닝 와일드(Running Wild)‘, ’어나더 레벨(Another Level)‘, ’네게 닿을 때까지‘ 등 6곡이 수록됐다.’해피‘는 오는 11월15일 전 세계 동시 발매된다. 진은 앨범 발매 다음 날인 16~17일 서울 중구 장충체육관에서 팬 쇼케이스를 온·오프라인으로 동시 개최한다. 진은 이 자리에서 수록곡 무대를 최초 공개한다.[서울=뉴시스]