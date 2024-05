윤여정, 美 아카데미영화박물관서 대표작 8편 상영…현지 관객 만난다

윤여정/ 뉴스1 DB ⓒ News1

KF(Korea Foundation, 한국국제교류재단, 이사장 김기환)가 지원하는 한국 영화 상영 시리즈 ‘윤여정: Youn Yuh-jung’이 오는 17일부터 25일(LA 현지시간)까지 9일간 미국 아카데미영화박물관(Academy Museum of Motion Pictures)에서 개최된다.아카데미영화박물관은 아카데미시상식을 주관하는 미국의 영화예술과학아카데미(Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS)가 2021년 개관한 미국 내 최대 규모의 영화 전문 박물관이다. 박물관은 한국 영화의 다양한 면모를 소개하는 ‘한국 영화 시리즈’의 일환으로 ‘윤여정: Youn Yuh-jung’을 개최하여 그의 대표작을 소개한다.이번 시리즈에서는 대담하고 솔직한 연기를 통해 많은 한국 배우의 본보기이자 우상으로 꼽히는 배우 윤여정의 반백 년 영화 인생을 조명할 예정이다. 한국인 최초 아카데미 여우조연상을 안겨준 ‘미나리’(2020)를 시작으로, 데뷔작 ‘화녀’(1971) ‘계춘할망’(2016) ‘하녀’(2010) ‘바람난 가족’(2003), ‘죽여주는 여자’(2016) ‘고령화 가족(2013) ’찬실이는 복도 많지‘(2019) 등 8편이 상영된다.KF 관계자는 “한국 영화를 대표하는 배우 윤여정과 그의 작품 세계를 소개하는 이번 상영시리즈는, 전 세계 관객들에게 한국 영화에 대한 관심과 이해의 폭을 넓히는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “KF는 앞으로도 한국 영화 및 문화예술의 지속적인 확산을 위해 아카데미영화박물관의 한국 영화 상영 시리즈 지원을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.(서울=뉴스1)