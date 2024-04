페기 구, 데뷔 앨범 ‘I HEAR YOU’ 6월 발표...”8월 헤드라이너 런던 공연”

페기 구(Peggy Gou) by Park Jong Ha. High Res

예술가, 프로듀서, DJ로 활동중인 일렉트로닉 음악아티스트 페기 구(Peggy Gou)가 데뷔 앨범의 세부 정보를 12일 공개했다.페기 구의 수년간의 작업의 결실이자 데뷔 음반인 'I Hear You'는 오는 6월 7일 XL 레코딩을 통해 공개될 예정이다.페기 구는 Ushuaïa Ibiza 클로징 파티에서 여성DJ로서 헤드라이너로 선정됐으며, DJ Mag의 연례 Top 100 리스트에서 10위에 랭크된 최초의 여성 아티스트다. 2016년부터는 새로운 시각과 향수로 결합한 독특한 클럽 음악을 선보여 왔으며, 2018년의 Once EP로 ‘It Makes You Forget(Itgehane)’와 ‘Han Jan’과 같은 곡을 히트시키기도 했다.관계자는 “이 LP에는 이전에 발표한 싱글이자 2023년 글로벌 히트곡인 ‘(It Goes Like) Nanana’와 Lenny Kravitz와의 협업곡 ‘I Believe in Love Again’이 수록되어 있으며, 페기 구는 90년대 하우스 음악의 다양한 렌즈를 통해 자신의 예술성의 다음 단계로 나아가고자 한다”고 설명했다.최용석 동아닷컴 기자 duck8@donga.com