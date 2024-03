루카스

오는 4월 솔로 데뷔하는 루카스(LUCAS, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 싱글로 새로운 음악 색깔을 선사한다.4월 1일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되는 루카스 첫 싱글 ‘레니게이드’(Renegade)는 동명의 타이틀 곡 ‘레니게이드’를 포함해 ‘딥 잇 로우’(Dip It Low), ‘크러싱 온 유’(Crushing On You) 등 영어 곡 총 3곡으로 구성되어 있다.신곡 ‘딥 잇 로우’는 808 베이스 기반의 힙합곡으로, 다양한 베이스 음향과 고풍스러운 플럭 소스가 더해져 듣는 재미를 높인 것은 물론, 상대와 함께 춤추며 주고받는 말을 담은 가사와 무심한 듯 여유로운 랩이 담겼다.또한 루카스는 26일 0시 각종 사회관계망서비스(SNS)를 통해 티저 이미지를 오픈, 다채로운 건물로 꽉 채워진 도시 배경과 정제된 느낌의 슈트 스타일링으로 색다른 모습을 선보여 시선을 사로잡았다.(서울=뉴스1)