레트로차트, ‘2023 레트로차트 어워즈(RetroChart Awards)’ 개최

버드 앨범(Bud Album)을 수상한 ‘메이리즈(MayLiz)’. 사진제공=레트로차트

뮤지션의 명함인 실물 앨범에 레트로 감성을 담아 카세트테이프 외형의 USB 기능을 가진 앨범으로 발매해 왔던 레트로차트가 ‘2023 레트로차트 어워즈’를 개최했다고 밝혔다.주로 개인 뮤지션의 앨범을 발매해 오던 레트로차트는 중소기업명품마루 입점심사 통과를 계기로 기획사 원뮤직오피스와 협업해 배우 황은정의 앨범을 발매해 판매했으며, 최근에는 걸그룹 메이리즈(MayLiz)의 앨범을 발매해 판매하고 있다.레트로차트 어워즈는 골든앨범(Golden Album), 크리스탈 앨범(Crystal Album), 스타로 떠오른 앨범이라는 의미를 가진 라이징 앨범(Rising Album), 성장하고 있는 앨범이라는 의미를 가진 그로운 앨범(Grown Album), 묘목으로 자라난 앨범이라는 의미를 가진 샘플링 앨범(Sapling Album), 새싹으로 자라난 앨범이라는 의미를 가진 버드 앨범(Bud Album), 씨앗이 된 앨범이라는 의미를 가진 시드 앨범(Seed Album), 새롭게 발매된 모든 앨범을 의미하는 루키 앨범(Rookie Album)의 총 8단계로 나뉘어 있으며 앨범 판매량에 따라 결정된다.이번 2023년 앨범에서 골든, 크리스탈, 라이징, 그로운, 새플링 앨범 수상자는 없었지만 버드 앨범, 시드 앨범, 루키 앨범 수상자가 선정됐다.먼저 싱어송라이터 허버트(Herbert)-멜로우무비(MellowMovie), 최승아-왜냐면 비가 오니까, 강상원-도지네, 배우 황은정-내스타일이야, 리포터 김기환-도지네, 걸그룹 메이리즈(MayLiz)-TONIGHT이 버드 앨범에 선정됐다.시드 앨범은 CHAMELEON-건담강아지, 허버트(Herbert)-Format(포맷), 라원(Rawon)-I Wanna Know You All, 허버트(Herbert)-퇴근길, 메이리즈(MayLiz)-TONIGHT’다채민지’버전, 메이리즈(MayLiz)-TONIGHT’민서’버전이 선정되었으며 이지현-펑키타운(Funkytown), 이지현-사랑꽃, 라원(Rawon)-Blue Lights, 허버트(Herbert)-낙화, 메이리즈(MayLiz)-TONIGHT’다예’버전, 메이리즈(MayLiz)-TONIGHT’채아’버전, 메이리즈(MayLiz)-TONIGHT’지은’버전이 루키앨범에 선정됐다.레트로차트 관계자는 “2023년의 경험을 바탕으로 2024년엔 많은 뮤지션의 참여를 유도하여 더욱 다채롭고 공인된 어워즈가 될 수 있도록 노력할 예정”이라고 전했다.최용석 동아닷컴 기자 duck8@donga.com