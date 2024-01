뉴진스 ‘디토’·정국 ‘세븐’ 뮤비, 美 ‘클리오 뮤직 어워즈’ 대상 후보

신드롬 걸그룹 ‘뉴진스(NewJeans)’의 대표곡 ‘디토(Ditto)’ 뮤직비디오와 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 정국의 첫 공식 솔로 싱글 ‘세븐’의 뮤직비디오가 ‘광고계의 오스카상’이자 ‘세계 3대 광고제’인 클리오(Clio)에서 주관하는 ‘2024 클리오 뮤직 어워즈(Clio Music Awards)’에서 대상(Grand) 수상 후보(Short List)에 올랐다.17일 최근 발표된 ‘2024 클리오 뮤직 어워즈’ 수상자 명단에 따르면, 뉴진스 ‘디토’ 뮤직비디오와 정국 ‘세븐’ 뮤직비디오는 ‘필름&비디오(Film&Video)’ 부문 대상 수상 후보에 포함됐다. 전 세계에서 출품된 수많은 작품들 가운데 ‘디토’와 ‘세븐’을 비롯한 단 8편이 이 부분 대상 수상 후보로 지목됐다.‘클리오 뮤직 어워즈’는 광고제가 주최하는 시상식인 만큼 기존 음악 시상식과 수상자를 선정하는 관점이 다소 다르다. 프로덕션 디자인, 마케팅 등 미학적인 측면에 방점을 둔다.‘클리오 광고제’는 1959년 미국 클리오 사(社)가 만든 광고제로 출발 당시엔 뉴욕 중심으로 시상했으나 1965년부터 국제적으로 대상을 확대했다. 광고, 디자인, 엔터테인먼트 그리고 의사 소통 분야에서 최고의 업적을 인정하고 포상한다. ‘뉴욕 페스티벌’, ‘칸 라이언즈’와 함께 세계 3대 광고제 중 묶인다. 미디어 플랫폼 변화에 따라 수상 대상이 다양해졌다. 2014년에 뮤직비디오도 수상 대상이 되는 ‘클리오 뮤직 어워즈’를 만들었다.‘디토’ 뮤직비디오는 영화·광고 스튜디오 돌고래유괴단의 신우석 감독이 제작했다. 민희진 어도어(ADOR) 총괄 프로듀서는 기존 K-팝 뮤직비디오와는 결이 다른 신선한 창작물을 원했고, 당시 엔터테인먼트 업계에서 생소했던 신우석 감독에게 연출을 맡겼다. ‘디토’ 뮤직비디오는 버니즈(Bunnies.팬덤명)와 뉴진스의 애틋한 관계를 입체적 연출로 담아 2편으로 제작됐다. 기존 K-팝 뮤직비디오의 고정관념을 깬 스토리텔링과 영상미로 인기를 누렸다. ‘디토’는 지난해 최고 K팝 히트곡으로 국내 주요 연말 시상식에서 대상을 휩쓸었다.정국의 ‘세븐’은 상대방의 사랑을 얻어내기 위해 온갖 극한 상황을 이겨내는 정국의 모습을 그렸다. 각종 고난에도 사랑을 호소하는 정국의 진심은 통해 마침내 상대역을 연기한 한소희가 그에게 손을 건넨다. 두 사람이 어딘가를 향해 걸어가는 장면으로 뮤직비디오는 마무리된다.열차 안과 위를 각각 걷는 한소희와 정국을 한 장면에 병치하거나, 정국이 고공 리프트를 타는 장면 등에선 독특함이 더해진 카메라 무빙이 눈길을 끌었다. 해리 스타일스, 카디비 등과 작업한 브래들리 & 파블로(Bradley Bell and Pablo Jones-Soler) 감독이 메가폰을 잡았다. ‘세븐’ 피처링에 참여한 라토도 뮤직비디오에 출연했다.‘필름&비디오(Film&Video)’ 부문 대상 수상 후보엔 뉴진스 ’디토‘와 정국 ’세븐‘ 외에 루이 암스트롱 ’‘비지트 프롬 세인트 니콜라스’ 애즈 리드 바이 루이 암스트롱(‘Visit From St. Nicholas’ As Read By Louis Armstrong), 프랑스 싱어송라이터 겸 뮤직비디오 감독인 우드키드(Woodkid)의 ‘리액터(Reactor)’, 조지아 출신 밴드 ‘므그자브래비(Mgzavrebi)’의 ‘왈츠(Waltz)’ 등도 올랐다.한편, 이 외에도 뉴진스가 협업한 여러 작품이 ‘2024 클리오 뮤직 어워즈’에서 수상했다. 뉴진스가 유튜브 쇼츠와 함께한 ‘#ImSuperShy’ 캠페인이 팬 참여(Fan Engagement) 부문의 디자인 카테고리에서 은상을 차지했다. 또한, 뉴진스가 참여한 코-크 스튜디오 글로벌 앤섬(Anthem) ‘비 후 유 아(리얼 매직)(Be Who You Are(Real Magic))’의 영상은 필름&비디오 내 음악 사용(Use of Music in Film & Video) 부문의 5분 이상 분량(Five Minutes and Over) 카테고리에서 은상, 필름&비디오 기술(Film & Video Craft) 부문의 비주얼 이펙트 카테고리에서 동상을 받았다.이번 ‘클리오 뮤직 어워즈’ 시상식은 오는 31일 미국 로스앤젤레스(LA) 누이하우스 할리우드(NeueHouse Hollywood)에서 열린다.[서울=뉴시스]