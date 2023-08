‘보이그룹 원형’ 뉴키즈온더블록·‘현 대세’ 세븐틴 협업

1980~90년대를 풍미한 원조 보이그룹인 미국의 ‘뉴 키즈 온 더 블록(New Kids On The Block·NKOTB)’과 3세대 K팝 그룹의 대표주자인 ‘세븐틴’(SVT)이 협업했다.31일 세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 오는 9월1일 세븐틴이 피처링으로 참여한 뉴 키즈 온 더 블록(New Kids On The Block)의 음원이 공개된다.앞서 뉴 키즈 온 더 블록은 세븐틴과의 컬래버레이션을 예고했다. 지난 25일 공식 소셜 미디어에 ‘17’이라는 문구를 올렸다. 세븐틴 공식 계정이 해당 게시물을 재게시해 글로벌 팬들의 관심을 끌었다. 29일에는 영화 ‘더티 댄싱(Dirty Dancing)’의 한 장면을 올리기도 했다.뉴 키즈 온 더 블록은 현재 보이그룹의 원형질을 갖고 있는 팀이다. 1986년 데뷔해 ‘행잉 터프’, ‘스텝 바이 스텝’, ‘투나이트’ 등의 히트곡을 냈다. 이후 ‘백스트리트 보이즈’, ‘엔싱크’ 등이 뉴 키즈 온 더 블록의 대를 이었다.21세기에 접어들어 세븐틴을 비롯한 K팝이 보이그룹의 계보를 이어나가고 있다. 세븐팀은 미니 10집 ‘FML’을 통해 K팝 그룹 첫 단일 앨범 판매량 600만 장 돌파 기록을 세우는 등 현재 보이그룹을 대표하는 팀 중 하나다.한편, 세븐틴은 데뷔 후 최대 규모의 일본 돔 투어인 ‘팔로우 투 재팬(FOLLOW TO JAPAN)’을 앞두고 있다. 오는 9월 6~7일 도쿄 돔, 11월 23~24일 베루나 돔(사이타마), 11월 30일과 12월 2~3일 반테린 돔 나고야, 12월 7일과 9~10일 교세라 돔 오사카, 12월 16~17일 후쿠오카 페이페이 돔 등 일본 5개 도시를 돈다.[서울=뉴시스]