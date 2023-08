래퍼 로꼬(Loco)가 1년여 만에 컴백한다.8일 소속사 AOMG에 따르면, 로꼬는 오는 17일 신곡 ‘아이 니드 유어 러브(INEEDYOURLOVE)’를 발매한다.로꼬는 지난해 7월 그룹 ‘마마무’ 화사와 함께 발표한 ‘썸바디(Somebody)’ 이후 앨범 활동이 뜸했다. 프로젝트 음원으로 간간이 활동했던 그는 지난 7일 소셜미디어에 “많은 사람들이 저를 잊었을지도 모른다는 생각에 조금 주눅이 들어요. 리트윗해서 많이 퍼트려주세요.(I feel so WEAK right now as many people might have forgotten about me. Please RT & spread the words for me)”라는 글과 함께 컴백 소식을 전했다.한편 로꼬는 지난해 9월 자신의 노래에 등장한 ‘소이라떼’가 예비 신부의 애칭이었다고 밝히고 결혼을 발표해 관심을 모았다.[서울=뉴시스]