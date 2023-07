해외 자동차 전문지 테스트와 글로벌 디자인 어워드에서 성능과 디자인 입증!

한국타이어 ‘아이온’은 저소음, 낮은 회전저항에 기반한 높은 전비, 타이어 수명 향상, 고하중 지지, 빠른 응답성과 고토크 대응 등의 성능을 갖춘 전기차 전용 타이어다.

실내 소음 최대 18% 낮추고

전비 효율 최대 6% 높여

아이온은 높은 공신력을 자랑하는 독일 자동차 전문지 ‘아우토 빌트’의 테스트 결과 총 4개 항목에서 상위 점수를 획득하며 1위에 올랐다.

해외 자동차 전문지와

글로벌 디자인 어워드에서 인증

세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 ‘iF 디자인 어워드’, ‘레드닷 디자인 어워드’에서 제품 부문 본상을 수상했다.

내연기관차와 다른 전기차는 전용 타이어가 필요하다. 전기차는 엔진음이 없어 달릴 때 공기저항에 따른 바람 소리와 타이어 마찰에 따른 노면 소음이 두드러져 소음을 최소화하는 타이어가 적합하다. 무거운 배터리를 탑재해 내연기관차보다 수 백 킬로그램 무거운 특징이 있어 하중 분담율도 높다. 전기자동차 타이어는 내마모성과 내구성을 갖추고, 빠른 응답성과 고토크 대응을 위해 높은 그립력은 물론 마모도 강해야 한다.한국타이어앤테크놀로지㈜(이하 한국타이어)의 ‘아이온(iON)’은 저소음, 낮은 회전저항에 기반한 높은 전비, 마일리지(타이어 수명) 향상, 고하중 지지, 빠른 응답성과 고토크 대응 등의 성능을 갖춘 전기차 전용 타이어다. 사계절용, 퍼포먼스용, 겨울용 타이어까지 전기차 전용 풀 라인업을 갖췄다. 2022년 5월 유럽 교체용 타이어 시장에 첫 선을 보인 이후 국내와 미국 시장에 출시했으며 올해 5월에는 중국 시장에도 선보였다.아이온은 설계 단계부터 하이 퍼포먼스 프리미엄 전기차를 타깃으로 연구 개발됐다. 순수 전기 스포츠카와 같은 고출력 전기차의 드라이빙 퍼포먼스를 완벽하게 구현해 전기차 전용 타이어의 뛰어난 기술력을 보여줬다.아이온은 주행 중 발생하는 특정 주파수의 소음을 억제해 저소음 환경을 구현했다. 전기차에 장착하고 실내 소음을 테스트한 결과 자사 일반 타이어 대비 실내 소음을 최대 18%까지 낮췄다.고농도 실리카와 친환경 소재가 혼합된 EV 전용 컴파운드와 고하중에 최적화된 강성 프로파일 구조로 타이어 이상마모 현상을 줄여 마일리지도 최대 15% 향상시킨다. 전기차 주행거리에 영향을 미치는 회전저항도 감소시켜 전비 효율은 최대 6%까지 높였다.한국타이어는 고출력 전기차의 강력한 순간 토크와 배터리 무게 대응을 위해 차별화된 기술로 타이어 코너링 강성을 최대 10% 향상시켰다. ‘아라미드 하이브리드 보강벨트’를 사용해 조정 안정성을 높여 고속 주행 시 안정적인 핸들링 성능도 지원한다.올해 5월 국내 시장에 선보인 퍼포먼스용 아이온은 국내 출시에 앞서 해외 유명 자동차 전문지 테스트와 글로벌 디자인 어워드에서 성능과 디자인을 인증 받았다.유럽에서 높은 공신력을 자랑하는 독일 자동차 전문지 ‘아우토 빌트(Auto Bild)’가 테슬라 전기차 ‘모델S’에 아이온을 장착해 테스트한 결과 ▲젖은 노면 제동력 ▲마른 노면 제동력 ▲회전저항 ▲핸들링 등 총 4개 항목에서 상위 점수를 획득하며 1위에 올랐다.세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 ‘iF 디자인 어워드’, ‘레드닷 디자인 어워드’에서는 각 제품 부문 본상을 수상했다.한국타이어는 국내 시장에서 사계절용 제품인 ▲아이온 에보 AS(iON evo AS) ▲아이온 에보 AS SUV(iON evo AS SUV), 겨울용 제품인 ▲아이온 아이셉트(iON icept) ▲아이온 아이셉트 SUV(iON icept SUV), 퍼포먼스용 제품인 ▲아이온 에보(iON evo) ▲아이온 에보 SUV(iON evo SUV)를 판매하고 있다.글/이지은(생활 칼럼니스트)사진/한국타이어 제공동아일보 골든걸 goldengirl@donga.com