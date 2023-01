썸 41, 15년만에 내한 확정…3월28일 韓팬 만난다

썸 41 내한 공연 포스터

캐나다 펑크 록밴드 썸 41(Sum 41)이 한국 팬들을 찾는다.썸 41이 오는 3월28일 오후 8시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 내한 공연을 펼친다. 이번 내한 공연은 지난 2008년 첫 내한 후 15년 만이다.1996년 캐나다의 온타리오주에서 결성된 썸 41은 보컬의 데릭 위블리, 기타 데이브 바크시와 톰 대커, 베이스 제이슨 맥캐슬린, 드럼 프랭크 점모로 구성된 5인조 펑크 록 밴드다.2001년 발매된 첫 정규 ‘올 킬러 노 필러’(All Killer No Filler)는 새로운 록스타의 탄생을 알리는 신호탄이었다. 앨범의 수록곡 ‘팻 립’(Fat Lip), ‘인 투 딥’(In Too Deep)을 히트시키며 화려하게 데뷔한 썸 41은 이듬해 메탈, 하드코어의 강력한 사운드를 앞세운 두 번째 정규 ‘더즈 디스 룩 인펙티드?’(Does This Look Infected?)를 발매하며 뜨거운 인기몰이를 이어갔다. 특히 앨범 수록곡 ‘더 헬 송’(The Hell Song), ‘스틸 원팅’(Still Waiting)은 국내에서도 크게 히트하며 지금까지 국내 팬들로부터 꾸준히 애청 되고 있다.한편 41의 내한 공연은 유얼라이브 애플리케이션을 통해 선예매가 진행된다. 선예매는 2월1일 낮 12시부터 오후 11시59분까지 유얼라이브 에서 판매되며, 일반 예매는 그 다음날인 2월2일 오후 6시 예스24 티켓에서 단독 판매된다.(서울=뉴스1)