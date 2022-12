RM ‘인디고’, 美 빌보드200 15위…‘들꽃놀이’ 핫100 83위

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버 RM(28·김남준)이 첫 공식 솔로 앨범 ‘인디고(Indigo)’와 타이틀곡 ‘들꽃놀이’로 미국 빌보드 양대 메인 차트에 동시 진입했다.12일(현지시간) 빌보드 트위터 등에 따르면, RM이 지난 2일 발매한 ‘인디고’는 17일 자 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 15위로 진입했다. 밴드 ‘체리필터’ 보컬 조유진이 피처링한 ‘들꽃놀이’는 메인 싱글차트 ‘핫100’에 83위로 데뷔했다.방탄소년단 팀으로 ‘빌보드 200’에서 여섯 번 정상에 오른 RM이 솔로로서 ‘빌보드 200’에 진입한 건 이번이 두 번째다. 2018년 10월 발매한 ‘모노.(mono.)’가 ‘빌보드 200’에서 26위를 차지한 적이 있다. ‘인디고’가 해당 차트 자체 최고 기록인 셈이다.해당 차트에 방탄소년단 다른 멤버들도 솔로로서 진입했다. 슈가가 어거스트 디(Agust D)라는 예명으로 발표한 믹스테이프 ‘D-2’가 11위, 제이홉의 첫 솔로 정규 음반 ‘잭 인 더 박스(Jack In The Box)’와 믹스테이프 ‘호프 월드(Hope World)’가 17위와 38위를 차지했다.이와 함께 RM은 역시 팀으로서 ‘핫100’ 1위를 6번 차지했으나, ‘핫100’에 솔로로 진입한 건 이번이 처음이다. 조유진 역시 이번에 처음 역시 ‘핫100’에 진입했다.방탄소년단 멤버 중 여섯 명이 솔로로 ‘핫100’에 진입했다. 제이홉(J-Hope)은 미국 가수 겸 배우 베키 지(Becky G)와 협업한 ‘치킨 누들 수프(Chicken Noodle Soup)’로 ‘핫100’에서 81위, ‘잭 인 더 박스’ 더블 타이틀곡이자 선공개곡인 ‘모어(MORE)’로 82위, ‘방화’(Arson)‘로 96위를 차지했다.슈가(Agust D)는 ’D-2‘의 타이틀곡 ’대취타(Daechwita)‘로 76위, 피처링으로 참여한 고(故) 미국 래퍼 주스 월드(Juice WRLD)의 앨범 ’파이팅 데몬스(Fighting Demons)‘ 수록곡 ’걸 오브 마이 드림스‘로 29위, ’강남스타일‘의 한류스타 싸이(PSY)와 협업한 ’댓 댓(That That)‘으로 80위에 올랐다.뷔는 SBS TV 드라마 ’그 해 우리는‘ OST ’크리스마스 트리(Christmas Tree)‘로 79위를 차지했다. 정국은 하이브 오리지널 웹툰 OST ’스테이 얼라이브(Stay Alive)‘로 95위, 미국 싱어송라이터 겸 프로듀서 찰리 푸스와 협업한 ’레프트 앤 라이트(Left & Right)‘로 22위에 올랐다. 진(JIN)은 첫 공식 솔로 싱글로 브릿팝 밴드 ’콜드플레이‘와 협업한 ’디 애스트로넛(The Astronaut)‘으로 51위를 차지했다.RM은 그룹과 솔로를 통틀어 K팝 가수 중 ’빌보드200‘과 ’핫100‘에 동시 진입한 다섯 번째 가수다. 앞서 방탄소년단, 슈가, 블랙핑크, 제이홉이 이 같은 기록을 썼다. 한국 솔로 가수로는 팀 동료 슈가, 제이홉에 이어 3번째다.RM은 이번 주 빌보드 세부 차트에서 선전했다. ’들꽃놀이‘가 톱-셀링 송스(top-selling songs)’와 ‘디지털 송 세일즈(Digital Song Sales)’에서 각각 1위를 차지했다.앞서 ‘인디고(Indigo)’는 빌보드 차트와 함께 세계 양대 차트로 통하는 영국(UK) 오피셜 앨범 차트 ‘톱100’에서 45위에 올랐다.이와 함께 JYP엔터테인먼트의 걸그룹 ‘있지(ITZY)’의 미니 6집 ‘체셔(Cheshire)’는 이번 주 ‘빌보드200’에 25위로 데뷔했다. 해당 차트에 네 번째 진입이다. 미니 4집 ‘게스 후(GUESS WHO)’가 148위, 정규 1집 ‘크레이지 인 러브(CRAZY IN LOVE)’가 11위, 미니 5집 ‘체크메이트(CHECKMATE)’가 8위를 차지했었다.한편 이번 주 ‘빌보드 200’ 1위는 트랩계 대표 프로듀서 메트로부민(MetroBoomin)의 앨범 ‘히어로스 & 빌런스(Heroes & Villains)’가 차지했다. 이번 주 ‘핫100’ 1위는 예상대로 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’가 차지했다. 캐리가 1994년 발표한 앨범 ‘메리 크리스마스’에 실린 이 곡은 발매 25년 만인 지난 2019년 처음 ‘핫100’ 정상에 올랐다. 그 해 총 3주 ‘핫100’ 정상에 올랐다. 이후 연말마다 ‘핫100’ 정상을 탈환하고 있다. 2020년엔 2주, 작년엔 3주간 1위를 차지했다.[서울=뉴시스]