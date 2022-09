‘보는 음악’ 즐기는 Z세대… ‘가사번역 유튜버’가 뜬다

가사 번역 유튜버 때잉의 채널에 올라온 미국 인디 밴드 AJR의 곡 ‘번 더 하우스 다운’. ‘우린 이 집을 싹 다 태워 없앨버릴 거야’ 등 사회개혁적인 가사가 특징이다. 범죄자들이 조폐국 금고를 터는 넷플릭스 오리지널 드라마 ‘종이의 집’ 영상을 삽입해 가사와 영상의 싱크로율을 높였다(위 사진). 유튜버 쏘플이 만든 미국 가수 스텔라의 곡 ‘애시스’ 영상. 배우 톰 하디가 갱스터로 출연하는 범죄 스릴러 영화 ‘레전드’의 장면을 삽입했다. 유튜브 캡처

○ 음악, 눈으로도 즐긴다

○ 번역, 비교하며 음미

2020년 데뷔한 가수의 노래가 지난해 온라인을 뜨겁게 달궜다. 주인공은 미국 팝 가수 스텔라의 애시스. 이름도 생소한 신인의 노래가 국내에서 화제가 된 건 한 영화 ‘레전드’(2015년)의 장면에 해당 노래를 삽입한 유튜버 쏘플의 영상이 큰 인기를 끌었기 때문. 검은색 슈트를 입은 배우 톰 하디가 담배를 문 채 좋아하는 여성의 집 앞에서 꽃다발을 꺼내드는 장면이 ‘난 지옥에서 만난 여자와 사랑에 빠져 버렸어’와 같은 강렬한 가사와 절묘하게 맞아떨어지면서 영화 예고편을 본 듯한 재미를 선사했다. 영어 가사 밑에 한국어 가사도 달았다. 14일 기준 조회수는 2783만 회에 달했다. 원곡 뮤직비디오 조회수(1340만 회)의 두 배다.인기 팝송의 가사를 번역하고 노래에 어울리는 드라마나 영화 장면을 편집해 올리는 ‘가사 번역 유튜버’들이 인기를 끌고 있다. 대표적인 유튜버는 구독자 92만 명을 보유한 때잉. 2020년 9월부터 영상을 올리기 시작해 2년 만에 약 300개 영상으로 누적 조회수 4억7979만여 회를 달성했다. 쏘플(구독자수 81만여 명), 기몽초(77만여 명), H녀(55만여 명), 직키(35만여 명)가 그 뒤를 잇는다.이들이 인기를 끄는 데는 유튜브 뮤직 같은 영상 플랫폼을 통해 음악을 즐기는 Z세대 트렌드가 영향을 미쳤다. 소니뮤직코리아 유튜브의 가사 번역 콘텐츠 가운데 최근 1년 동안의 인기 영상을 분석한 결과 18∼24세의 조회수 비중이 35.1%로 가장 높았다.감각적인 영상은 인기의 핵심 요인. 가사 번역 유튜버들은 넷플릭스 ‘종이의 집’부터 18년 전 개봉된 영화 ‘퀸카로 살아남는 법’까지 다양한 드라마와 영화를 활용한다. 쏘플은 ‘술을 몇 병째 들이켜고 있어’ ‘차라리 난 혼자인 게 나아’ 등 고독한 감정을 주로 묘사하는 미국 가수 보이위드유크(BoyWithUke)의 곡 ‘톡식(Toxic)’에 호아킨 피닉스가 주연한 영화 ‘조커’(2019년)의 영상을 편집해 넣었다. 광대 분장을 한 채 거울을 보고 웃거나 혼자 계단을 내려오며 춤추는 조커의 외로운 모습이 가사와 맞아떨어졌다. ‘조커의 서사를 풀어주는 노래로 너무 잘 어울린다’, ‘(노래에) 적절한 장면을 찾아내는 능력이 천재적이다’는 댓글이 잇따랐다.센스 있는 가사 번역도 중요하다. 때잉은 저스틴 비버의 ‘오프 마이 페이스’ 후렴구 ‘Cause I‘m off my face, in love with you’ 가사를 ‘네게 푹 빠져서, 정신을 차릴 수가 없거든’으로 번역해 호응을 얻었다. ‘Off one’s face’는 술이나 약에 취했다는 뜻의 속어다.가사를 비교하는 재미도 있다. 맥 밀러의 ‘세러피스트’ 후렴구 ‘But it‘s so one-sided’를 두고 직키는 ‘나 혼자만 널 위하는 거잖아’라고 번역했고, 기몽초는 ‘널 즐겁게 해주려고’라고 옮겼다. 여러 채널을 구독하는 김세연 씨(21)는 “쏘플은 정제되고 서정적인 표현이, 때잉은 직설적이고 화끈한 번역이 매력이다”라고 했다.유니버설뮤직코리아, 소니뮤직코리아는 2년 전부터 때잉 쏘플 기몽초 등 채널에 소속 가수의 음악을 소개하고 있다. 저스틴 비버, 에드 시런 같은 세계적인 스타는 물론 국내 인기 가수들의 신곡이 대상이다. 음반사 관계자는 “한 곡당 예전에는 30만 원 정도였는데 요즘 구독자 10만 명 내외 유튜버는 50만 원, 톱 유튜버는 100만 원이 넘을 정도로 몸값이 뛰었다”고 귀띔했다.김재희 기자 jetti@donga.com