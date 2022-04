싸이(PSY)가 화사와 함께한 커플 복고 댄스를 일부 공개했다.22일 싸이(PSY)는 공식 SNS 등을 통해 정규 9집 ‘싸다9’의 7번 트랙 ‘이제는(Feat. 화사)’의 퍼포먼스 티저 영상을 추가로 게재했다. 영상 속 싸이와 화사는 녹음 스튜디오에서 자유롭게 퍼포먼스에 대한 아이디어를 냈다.이어 싸이와 화사의 페어 안무가 일부 공개됐다. 두 사람은 ‘이제는’의 신나는 리듬에 맞춰 개성 넘치는 의상으로 날 것 그대로의 복고 댄스 안무를 선보였다. 첫 호흡인데도 불구하고 환상의 케미를 보인 두 사람의 모습은 대중들이 기대를 고조시켰다.‘이제는(Feat. 화사)’은 1984년 미국에서 발매된 저메인 잭슨(Jermaine Jackson)과 피아 자도라(Pia Zadora)의 듀엣곡 ‘웬 더 레인 비긴즈 투 폴(When The Rain Begins To Fall)’, 1987년 이를 리메이크한 서울패밀리의 노래를 원곡으로 한다. 앞서 싸이는 7번 트랙 ‘이제는’에 대해 “누구든 본인의 음역대에서 목놓아 시원하게 부르면 되는 곡”이라고 전했다.한편, 싸이는 29일 오후 6시 정규 9집 ‘싸다9’를 발매하고, 같은 날 오후 9시 네이버 NOW. ‘#아웃나우(#OUTNOW)’를 통해 단독 컴백쇼를 개최한다.[서울=뉴시스]