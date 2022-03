블랙핑크 ‘아이스크림’도 넘겼다…스포티파이 4번째 4억 스밍

그룹 ‘블랙핑크(BLACKPINK)’가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 또 의미 있는 기록을 달성했다.5일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 블랙핑크의 ‘아이스크림(Ice Cream)’은 스포티파이에서 4억 스트리밍을 돌파했다. ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’, ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’에 이어 블랙핑크 통산 4번째 4억 스트리밍 곡이다.‘아이스크림’은 블랙핑크가 세계적인 팝스타 셀레나 고메즈와 함께한 곡이다. 블랙핑크가 처음 시도했던 귀엽고 상큼한 콘셉트인데다 심플한 리듬과 경쾌한 사운드가 돋보이는 팝 장르의 곡이어서 더욱 주목받았다.이 노래는 발매 직후 아이튠즈 월드와이드 송 차트 1위를 차지했다. 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 차트 13위를 기록해 K팝 걸그룹 최고 순위를 경신했다. 아울러 8주 연속 ‘핫100’에 차트인에 성공하며 국내외 음악팬들 사이에서 호평받았다.‘아이스크림’의 인기는 여전히 현재 진행형이다. 스포티파이 스트리밍 수는 물론, 뮤직비디오도 유튜브에서 최근 7억 뷰를 돌파하며 막강한 파급력을 입증했다.한편 블랙핑크의 공식 스포티파이 팔로워 수는 2850만명 이상이다. 현재 전 세계 걸그룹 최다 숫자다. 유튜브 채널 구독자 수 역시 7260만 명을 넘어 전 세계 아티스트 톱이다.[서울=뉴시스]