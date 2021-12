엔하이픈 ‘피버’, 美 타임 선정 ‘2021 베스트 K팝’

그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’이 미니 2집 수록곡 ‘피버(FEVER)’로 미국 타임(TIME) 선정 ‘2021 베스트 K팝 노래’에 이름을 올렸다.타임이 8일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘2021년 베스트 케이팝 노래와 앨범(The Best K-Pop Songs and Albums of 2021)’에 따르면, 엔하이픈이 지난 4월 발표한 미니 2집 ‘보더 : 카니발(BORDER : CARNIVAL)’의 수록곡 ‘피버’가 ‘2021 베스트 K팝 노래’에 선정됐다.타임은 “엔하이픈은 올해 ‘드렁크-데이즈드(Drunk-Dazed)’와 ‘테임드-대쉬드(Tamed-Dashed)’ 등 2개의 매력적인 (앨범) 타이틀곡을 선보였지만 ‘보더 : 카니발’의 수록곡 ‘피버’가 가장 인상적이었다”고 평가했다.이에 앞서 엔하이픈은 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)’에 출연해 ‘테임드-대쉬드’ 퍼포먼스를 선보이며 ‘센세이션을 일으킨 K팝 그룹’이라는 평가를 받았던 바 있다.한편, 엔하이픈은 오는 11일 ‘2021 엠넷 아시안 뮤직 어워즈(2021 Mnet Asian Music Awards)’ (이하 ‘2021 MAMA’)에 출연한다.[서울=뉴시스]