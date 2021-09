데이식스 도운, 27일 첫 솔로곡 발표…드러머의 변신

JYP엔터테인먼트 제공



밴드 데이식스(DAY6) 멤버 도운이 솔로로 데뷔한다.소속사 JYP엔터테인먼트는 17일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 도운의 첫 번째 디지털 싱글 ‘문득’ 커버 이미지를 공개해 관심을 모았다. 이에 따르면 도운은 오는 27일 오후 6시 첫 솔로곡 ‘문득 (Duet with 송희진)’을 발표하고 색다른 음악으로 팬들 곁을 찾는다.도운은 첫 솔로곡의 콘셉트부터 곡 작업까지 적극 참여해 본인만의 음악적 색깔을 구현했다. 데이식스와 유닛 데이식스 (이븐 오브 데이)(DAY6 (Even of Day))의 드러머 활약에 이어 첫 솔로 디싱 ‘문득’을 통해 보컬로 변신을 꾀한다.데이식스는 올해 4월 미니 7집 ‘더 북 오브 어스 : 네겐트로피 - 카오스 스왈로드 업 인 러브’(The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love)와 7월 데이식스 (이븐 오브 데이)의 미니 2집 ‘라이트 스루 미’(Right Through Me) 발매했고, 이어 8월에는 첫 온라인 콘서트를 개최하고 열일 행보를 펼쳤다. 또 6일에는 영케이(Young K)의 솔로 앨범 ‘이터널’(Eternal)에 이어 도운까지 솔로 발표를 확정해 국내외 팬들을 기쁘게 했다.도운은 첫 솔로곡 ‘문득 (Duet with 송희진)’에서 데이식스와 유닛 데이식스 (이븐 오브 데이)로 다져온 악기 연주 실력뿐만 아니라 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선사하며 성장형 아티스트의 면모를 발산할 전망이다.한편 도운의 첫 디지털 싱글 ‘문득’과 동명의 타이틀곡 ‘문득 (Duet with 송희진)’은 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.(서울=뉴스1)