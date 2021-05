예성 ‘뷰티풀 나이트’, 아이튠즈 21개 지역 1위…글로벌 인기

Label SJ © 뉴스1

예성의 새 앨범이 글로벌적인 사랑을 받고 있다.3일 오후 6시 발매된 예성의 미니 4집 ‘뷰티풀 나이트’(Beautiful Night)가 아이튠즈 톱 앨범차트에서 콜롬비아, 에콰도르, 코스타리카, 아르헨티나, 칠레, 브라질, 멕시코, 페루, 파나마, 파라과이, 볼리비아, 아랍에미리트, 바레인, 사우디아라비아, 인도, 베트남, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 등 아시아와 중동, 남아메리카를 아우르며 전 세계 21개 지역 1위에 올라 폭발적인 인기를 입증했다.또한 앨범 발매 직후에는 ‘#예성과_뷰티풀나잇’이라는 해시태그가 트위터 국내 트렌드 1위를 차지하며, 예성의 새 솔로 앨범에 대한 음악 팬들의 뜨거운 관심을 확인시켜 주었다.이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 ‘뷰티풀 나이트’를 포함해 ‘노 모어 러브’(No More Love), ‘이렇게 우리는’(Like Us), ‘바람결에 날려 보아요’(A Letter in The Wind) 등 총 7트랙이 수록돼 예성만의 감수성을 만끽하기 충분하다.한편 예성은 슈퍼주니어 단체 활동은 물론, 솔로 아티스트로서도 꾸준한 활약을 펼치고 있다.(서울=뉴스1)