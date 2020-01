사진=씨잼 SNS







사진=씨잼 SNS 씨잼은 지난 2016년 Mnet 오디션프로그램 ‘쇼미더머니5’에서 준우승을 차지하며 이름을 알렸다.

지난해 8월 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 징역 1개월 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다.

오늘의 핫이슈

래퍼 씨잼이 SNS에 여자친구를 공개해 화제다.씨잼은 지난 19일 SNS에 “You need help and i need you”라는 글과 함께 사진을 여러 장 공개했다.디지털뉴스팀 dnews@donga.com