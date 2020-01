“영화 ‘보헤미안 랩소디’ 덕에 팬들 젊어져”

퀸 멤버들이 16일 서울 영등포구에서 기자회견을 시작하기에 앞서 한국에 와 배운 손가락 하트 포즈를 지었다. 왼쪽부터 브라이언 메이, 애덤 램버트, 로저 테일러. 송은석 기자 silverstone@donga.com

퀸은 1970년, 런던에서 결성됐다. ‘Bohemian Rhapsody’ ‘Love of My Life’ ‘We Are the Champions’ 등 역사적인 명곡들을 이번 서울 공연에서도 들려줄 계획이다. 원년 멤버 가운데 존 디컨(베이스기타)은 1997년 음악 활동 은퇴를 선언했다. 베이스기타와 건반은 다른 비정규 멤버가 맡는다.



임희윤 기자 imi@donga.com

“영화 ‘보헤미안 랩소디’가 대성공을 거두면서 그룹이 다른 레벨에 도달한 듯합니다.”(로저 테일러)“우리는 죽은 동물이 아니죠. 살아 있을 뿐 아니라 애덤(애덤 램버트)과 함께 변화와 실험을 통해 진화하고 있습니다.”(브라이언 메이)영국의 전설적인 록 밴드 ‘퀸’이 한국에 왔다. 서울 구로구 고척스카이돔에서 18, 19일 저녁 총 두 차례 공연을 연다.서울 영등포구 콘래드서울호텔에서 16일 기자회견을 연 퀸의 원년 멤버 브라이언 메이(73·기타)와 로저 테일러(71·드럼)는 “영화 덕에 관객층이 아주 젊어져 요즘 객석을 보면 시간을 되돌린 듯 비현실적인 느낌이 든다”고 입을 모았다.고 프레디 머큐리(1946∼1991)의 빈자리, 보컬은 애덤 램버트(38)가 맡는다. 2014년 첫 내한공연 때도 같은 편제였다. 2011년부터 퀸과 함께한 램버트는 “역사상 최고의 록 밴드이자 어린 시절 우상들과 한 무대에 선다는 것은 시작부터 대단한 부담감이었지만 지금은 누구(머큐리)를 따라하는 게 아니라 음악 자체로 승부를 걸며 매 순간을 즐기고 있다”고 했다.칠순을 넘긴 메이와 테일러는 여전히 왕성한 공연 활동과 건강의 비결로 서로 다른 답을 내놨다.“공연 전 한 달간은 완전한 채식주의 식단을 따릅니다. 어제 서울에서 사찰음식을 먹었는데 한국의 선현들이 지닌 건강에 대한 혜안에 놀랐습니다.”(메이)“저는 드럼을 치는 것만으로도 충분한 운동이 돼요. 허허.”(테일러)