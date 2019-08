“‘日 사죄하라” 1400번째 수요시위 2만 외침…세계에 메아리

14일 서울 종로구 중학동 옛 일본대사관 앞에서 ‘피해자의 Me Too에 세계가 다시 함께 외치는 With you! 가해국 일본정부는 피해자의 목소리를 들어라’라는 주제로 열린 제1400차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 참가자들이 준비한 피켓을 들어보이고 있다. 2019.8.14/뉴스1 © News1