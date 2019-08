강다니엘, ‘뮤직뱅크’ 출연 없이 1위…SNS에 “팬들 감사해” 소감

강다니엘 SNS 캡처 © 뉴스1

워너원 출신 가수 강다니엘이 ‘뮤직뱅크’ 정상에 올랐다.강다니엘은 9일 오후 방송된 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에서 첫 솔로 앨범 ‘컬러 온 미’(Color On Me)의 타이틀곡 ‘뭐해’(What are you up to)로 1위 후보에 올랐고, 출연 없이 트로피를 거머쥐었다.강다니엘은 SNS를 통해 소감을 전했다. 그는 이날 자신의 트위터 계정을 통해 영상을 게재했다.강다니엘은 “지금 회사에서 연습을 하다가 너무나도 행복한 소식을 듣고 영상을 찍게 됐다”고 입을 열었다.그는 팬들을 향해 “여러분 너무 너무 감사드린다. 여러분이 보내주시는 응원 하나 하나가 따뜻한 말이 된다. 그 따뜻한 말이 엄청 큰 에너지가 된 것 같다”고 감사를 표했다.강다니엘은 “앞으로도 좋은 무대와 음악 들려 드리는 가수가 되겠다”며 “절대 자만하지 않고 겸손하게 최선을 다할 것”이라고 각오를 다졌다.(서울=뉴스1)