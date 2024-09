중간 경제전망 발표…7월보다 0.1%p 하향 조정

소비자 물가상승률 올해 2.4%, 내년엔 2.0% 예상

관세청에 따르면 지난 1~20일 수출은 지난해 같은 기간에 비해 1.1% 감소한 356억 달러, 수입은 4.5% 줄어든 348억 달러로 집계됐다. 이 기간 무역수지는 7억9900만 달러, 연간 누계는 310억6000만달러 흑자를 각각 기록 중이다. 23일 부산 남구 신선대(사진 아래) 및 감만(위) 부두 야적장에 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 2024.09.23. 뉴시스

OECD는 25일(현지시각) 이 같은 내용의 ‘중간 경제전망’을 발표했다. 올해 2.5%, 내년 2.2%의 안정적 성장(Growth is projected to be stable in Korea)을 할 것으로 전망하는 한편 물가상승률은 올해 2.4%, 내년 2.0%로 예상했다.올해 경제성장률과 물가상승률 전망치는 지난 7월 한국경제보고서 발표 당시보다 각각 0.1%p 하향 조정한 수치다. 지난 5월 경제전망 당시와 비교하면 경제성장률은 0.1%p, 물가상승률은 0.2%p 하향했다. 내년 전망치는 성장률과 물가 상승률 모두 그대로 유지했다.OECD는 이번 전망에서 한국의 올해 성장률을 7월 전망보다 0.1%p 하향한 2.5%로 전망했다. 글로벌 반도체 수요의 지속적 강세에 힘입은 수출 호조는 긍정적 요인으로 꼽혔다.OECD는 지난 5월 경제전망 당시 한국의 올해 경제성장률 전망을 0.4%p 대폭 상향한 2.6%로 전망한 이후 지난 7월 한국경제보고서에서도 이를 유지한 바 있다.OECD는 2년마다 한국을 포함한 회원국의 경제 동향을 점검하고 정책을 분석·권고하는 보고서를 발간하고 있다. 다만 이번에는 성장률 전망을 소폭 하향했다. 계속되는 내수 부진과 대외적인 불확실성이 둔화 요인으로 꼽힌다.OECD는 세계경제 성장(2024·2025년 각 3.2% 동일)은 안정적 수준을 유지 할 것으로 전망했다. 또한 물가상승률(2024년 5.4%, 2025년 3.3%)이 더욱 낮아져 실질임금 상승과 민간소비 확대에 도움이 될 것으로 예상했다.국가·지역별로 보면 미국의 경우 성장속도 둔화를 완화적 통화정책이 보완하며 올해 2.6%, 내년 1.6% 성장을 전망했다. 유로존의 경우, 실질임금 상승과 유동성 개선으로 올해 0.7%, 내년 1.3% 성장하는 한편 중국의 경우 정부의 경기대응이 위축된 수요와 부동산 침체를 보충하며 올해 4.9%, 내년 4.5% 성장을 예상했다.아울러 OECD는 세계경제 성장의 하방요인으로 지정학적위험으로 인한 무역 장애, 노동시장 냉각으로 인한 성장 저하, 인플레이션 완화 과정에서 기대에 어긋난 금융시장의 과도한 변동성을 지적했으며 상방요인으로 실질임금 회복으로 인한 소비자 신뢰 및 소비증대, 유가 하락을 꼽았다.이에 따라 OECD는 금융정책 측면에서는 인플레이션이 진정되고 노동시장 압력이 낮은 경우 정책금리 인하를 지속해야 하며 시기와 폭은 데이터에 기반해 결정할 필요가 있다고 조언했다.[세종=뉴시스]