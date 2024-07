아우디 한국팀, 독일 ‘트윈컵 2024 월드 챔피언십’서 2위

아우디코리아는 국내딜러가 독일 뭰헨에서 진행된 ‘트윈컵 2024 월드 챔피언십’에 참가해 에프터 세일즈 부문 2위에 올랐다고 24일 밝혔다.아우디 트윈컵은 고객 응대 역량을 겨루는 A/S 서비스와 함께 정비 기술력을 평가하는 A/S 테크놀로지 부문과 판매 서비스 역량을 평가하는 신차 세일즈, 중고차 세일즈 부문에서 지식을 겨루는 연례행사다. 아우디 공식 딜러 소속이라면 누구나 참가할 수 있다.올해 참가한 25개국 중에 한국팀은 에프터 세일즈 부문 2위를 기록했다. 한국팀의 우수한 서비스 기술 역량을 다시 한번 인정받았다. 이로써 아우디코리아가 국내에서 세계적인 수준의 고품격 고객 서비스를 제공하고 있음을 입증했다.앞서 한국팀은 뛰어난 서비스 품질 및 기술력과 팀워크를 바탕으로 아우디 트윈컵 월드 챔피언십에서 2013년 종합우승의 쾌거를 이룬 이후, 2015년과 2016년에는 서비스 부문에서 각각 2위, 1위를 수상했다. 2021년에는 종합 2위의 영예를 안은 바 있다.아우디 코리아는 앞으로도 A/S 서비스와 세일즈 역량 제고로 소비자들의 다양한 요구를 충족하고, 한국 시장에서의 지속 가능한 성장 기회를 마련하기 위해 다각도의 노력을 기울이고 있다.365일 24시간 문의 가능한 아우디 챗봇 서비스를 비롯해 2024년식 차량을 구매한 고객에게는 기존 차량 구매 고객에게 제공하고 있는 무상 소모품 정비 쿠폰 CSP에 더해 온라인과 전화를 통해서 예약이 가능한 픽업 앤 딜리버리 서비스를 3년간 총 편도 6회 제공한다. 또한, 서비스 연장 패키지인 ESP와 CSP의 사용 기간이 만료되기 전 문자로 알려주는 서비스 리마인더와 수리 진행 현황을 문자로 안내하는 리페어 프로그레스 업데이트 등 A/S 서비스 이용 고객의 만족도를 높이기 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 정진수 동아닷컴 기자 brjeans@donga.com