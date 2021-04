차 한 대 완충하면 가정용 전기 10일치… 생활 바꾸는 전기차 [김도형 기자의 휴일차(車)담]

전기차에 콘센트를 연결해 야외에서 냉장고를 사용하는 모습을 보여주는 ‘아이오닉5’ 홍보 영상. 현대차 유튜브 캡처



● 자유롭게 전기 뽑아 쓰는 아이오닉5·EV6



‘아이오닉5’의 충전구에 컨버터를 꽂고 220V 콘센트를 연결한 모습. 현대차 유튜브 캡처

● 아이오닉5 한 대 완충 = 일반 가정 열흘치 전력량

아이오닉5. 현대차 제공

● 차 배터리에서 도로 위, 집, 전력망으로 송전

EV6. 기아 제공

● 야외에서 쓰는 전기… 캠핑·레저 넘어 ‘생활’을 바꿀까





● “집 밖에서 반려동물 털 말리겠다”… 이용법

‘아이오닉5’에 컨버터를 설치하고 220V 콘센트를 꽂는 모습. 현대차 유튜브 캡처

● V2L 대중화에 이어 에너지 운반체로