체액 먹이고 항문에 이물질 넣어…하동 서당서 ‘엽기 학폭’

© News1



경남 하동의 한 서당에서 또래 학생에게 체액을 먹이고 항문에 이물질을 넣는 등 엽기적인 성적 학대가 발생했다. 창원지검 진주지청은 아동 청소년의 성보호에 관한 법률위반 등으로 A·B군(16) 등 2명을 지난해 말 기소했고 곧 재판이 열린다고 29일 밝혔다.공소장에 따르면 지난해 2월 A 군은 같은 방에서 생활하던 C 군(16)을 폭행한 뒤 화장실로 데려가 B 군의 체액을 강제로 먹였다. A 군 등은 ‘체액을 먹지 않으면 잠을 재우지 않겠다’고 협박했다. C 군이 거부하자 침을 뱉고 체액과 소변도 억지로 먹게 했다. 또 C 군을 상대로 유사 성행위도 서슴치 않았다. 이런 장면을 휴대전화로 찍기도 했다.하동의 또 다른 기숙형 서당에서도 10대 여학생 3명이 같은 방을 쓰는 또래 여학생을 학대한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 경남경찰청에 따르면 D(15)·E(14)·F 양(13) 등은 G 양(13)을 변기물에 머리를 담그게 하고 화장실 청소용 칫솔에 샴푸를 묻혀 이를 닦게 했다.G 양의 부모가 국민청원 게시판에 글을 올리면서 학대 사실이 알려졌다. 경찰은 가해학생 조사를 마무리하고 곧 송치할 예정이다. 박종훈 경남도교육감은 “그동안 (서당들이) 행정기간의 지도 감독을 피해갔다. 수사를 의뢰한 뒤 강력하게 조치하겠다”고 밝혔다.하동=강정훈 기자 manman@donga.com