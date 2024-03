제시 린가드. 2024.3.16. 뉴스1

프로축구 K리그1 FC서울의 제시 린가드가 의미심장한 문구가 적힌 간판을 찍었다.A매치 휴식기를 통해 영국으로 돌아가 가족들과 시간을 보내고 있는 린가드는 20일 자신의 SNS에 “부정적인 사람들에게 덜 반응할수록 삶은 더욱 평화로워질 것(The less you respond to negative people the more peaceful your life will become)”이라는 문구가 적힌 간판을 업로드했다.부정적인 시각에 반응하지 않고 자신이 가야 할 길을 가는 게 중요하다는 뜻이 담긴 격언인데, 이는 최근 K리그에 데뷔한 린가드의 상황과 묘하게 맞물려있다.린가드가 홈 데뷔전을 치렀던 지난 10일에는 5만1670명의 관중이 입장, 2013년 승강제 시행 이후 K리그1 단일 경기 최다 관중 신기록을 달성하는 등 관심이 뜨겁다.다만 린가드의 경기력은 아직 찬사와는 거리가 멀다.서울에 입단하기 전에 반 년 동안 소속팀이 없었던 린가드는 아직 컨디션이 온전히 올라오지 않았다. 3경기 모두 교체로 투입됐는데 아직 공격 포인트 등을 기록하지는 못하고 있다.(서울=뉴스1)