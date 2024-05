ⓒ News1 DB

200만 원가량의 돈을 돌려받지 못해서 지인을 칼로 찔러 살해하려 한 30대 남성이 징역형에 처해졌다.인천지법 형사14부(부장판사 손승범)는 강도살인미수 혐의로 기소된 A 씨(32·남)에게 징역 8년을 선고했다고 22일 밝혔다.A 씨는 지난해 11월 1일 인천시 남동구 한 건물 주차장에서 흉기로 지인 B 씨(32·여)를 한차례 찔러 살해하려다 미수에 그친 혐의로 기소됐다.A 씨는 C 씨에게 대출 경비 명목으로 300만 원을 송금했으나 대출이 이뤄지지 않았다. 그는 C 씨로부터 300만 원 중 100만 원만 반환받고 200만 원을 반환받지 못하자 책임소지가 B 씨에게 있다고 봤다.이후 A 씨는 B 씨와 C 씨에 대한 사기 진정서을 부평경찰서에 제출했으나, B 씨로부터 “신고를 했으니 이제 돈을 줄 수 없다”는 말을 듣고 범행을 한 것으로 파악됐다.B 씨는 이 사건으로 5주간의 치료가 필요한 배에 상처를 입었다.(인천=뉴스1)