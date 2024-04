파주 살인 용의자, 범행전 ‘목졸라 실신’ 검색

“코인으로 많이 벌었다, 놀자” 유인

여성 전화로 “700만원 보내라” 문자

경기 파주시 호텔 살인 사건의 용의자들이 피해 여성 2명을 유인하기 약 15시간 전에 ‘목 졸라 실신시키는 방법’ 등을 검색한 것으로 드러났다. 이들은 피해 여성으로 속여 지인으로부터 수백만 원을 뜯어내려 한 의혹도 받고 있다.15일 경기북부경찰청에 따르면 용의자인 20대 남성 A 씨는 8일 오전 3시경 휴대전화로 ‘백초크’ ‘기절’ 등을 검색했다. 백초크는 목을 졸라서 상대방을 실신시키는 격투기 기술을 뜻한다. 애초에 피해 여성들을 제압할 의도가 있었던 것으로 보인다. A 씨 등은 케이블타이와 청테이프도 미리 준비했다.A 씨 등은 8일 호텔에 먼저 입실한 뒤 피해 여성 2명을 객실로 유인했다. 지인이었던 여성 B 씨에겐 “가상화폐로 돈을 많이 벌었으니 놀자”라며, 다른 여성 C 씨에게는 보안 메신저에 구인 글을 올려서 각각 유인했다. B 씨는 같은 날 오후 6시경, C 씨는 오후 9시경 객실에 도착했다.A 씨 등 남성 2명은 10일 오전 10시경 B 씨의 실종신고를 접수한 경찰이 호텔 객실로 찾아오자 건물 밖으로 투신해 숨졌다. B 씨와 C 씨는 객실에서 손목이 묶인 채 숨진 상태로 발견됐다.주현우 기자 woojoo@donga.com