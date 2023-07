당근 거래하는 척…대낮에 납치극 벌인 일당 구속 “돈 안갚아서” (영상)

(서귀포경찰서 제공)

(서귀포경찰서 제공)

금전 문제로 제주에서 대낮에 납치극을 벌인 30대 일당이 경찰에 구속됐다.26일 제주 서귀포경찰서는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동감금·공동상해), 특수협박 등의 혐의로 A 씨(30대)와 B 씨(30대)를 구속해 조사 중이라고 밝혔다.이들은 지난 21일 낮 12시경 서귀포시 길거리에서 C 씨(30대)를 렌터카에 강제로 태운 뒤 1시간여 동안 감금하고 각목 등으로 협박한 혐의를 받는다.현장 영상을 보면 차에 타지 않으려고 발버둥치는 남성을 다른 두명이 강제로 밀어넣는 모습이 보인다.당시 현장을 목격한 행인이 “사람을 납치해 가고 있다”며 신고했고, 경찰은 출동 최고 수준 단계인 코드제로(code 0)를 발령했다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 통해 이들이 타고 온 차량 번호를 확보, 추적끝에 같은 날 오후 1시 15분경 인근에서 이들을 긴급체포했다.이들은 금전 관계에 있던 C 씨를 찾기 위해 최근 다른 지방에서 제주에 입도한 것으로 파악됐다. C 씨가 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’에 올린 물품 판매 글을 보고 “거래하겠다”고 속여 물건을 판매하러 나온 C 씨를 납치한 것으로 조사됐다.이들은 경찰 조사에서 “C 씨가 빌려 간 돈 1억7000만원을 갚지 않았다”고 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 이들을 구속하고 자세한 내용을 조사 중이다.박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com