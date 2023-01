서경덕 성신여대 교수 페이스북 갈무리

유엔의 공식 우표와 글로벌 기업들이 음력설을 ‘중국 설’(Chinese New Year)로 표기하는 것에 서경덕 성신여대 교수가 빠른 시정을 촉구했다.서 교수는 16일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “유엔이 발행하는 우표도, 애플·나이키 등도 음력설을 중국 설로 표기해 안타까울 따름”이라고 적었다.이어 “지난해 베이징 동계올림픽 개막식 때 등장한 ‘Happy Chinese New Year’가 세계 시청자에게 오해를 불러 일으킨 적도 있다”며 “하지만 음력설은 중국만의 명절이 아닌 한국, 베트남, 필리핀 등 아시아 국가들이 기념하는 명절이기 때문에 ‘Lunar New Year’로 바꾸는 것이 맞다”고 주장했다.그러면서 “아시아권의 보편적인 문화가 중국만의 문화인양 소개되는 것은 바로 잡아야 한다”며 “2년 전 캐나다 총리가 ‘Happy lunar new year 감사합니다’고 축하 인사를 하는 선례가 있듯 최근 음력설 표기가 점점 늘어나고 있다”고 덧붙였다.서 교수는 항의 메일을 보내 잘못된 음력설 표기를 바꿔나가자고 제안했다.(서울=뉴스1)