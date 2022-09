게티이미지

한 중학생의 약점을 잡고 여러 범죄를 지시해 극단적 선택에 이르게 한 고등학생 2명이 구속됐다.인천 삼산경찰서는 아동복지법 위반과 공동공갈, 강요 등 혐의로 10대 A 씨와 B 씨를 구속했다고 14일 밝혔다.이들은 지난해 8월 당시 중학생이던 C 군에게 부적절한 동영상을 찍도록 강요하고 집에 있는 금품을 훔칠 것을 지시했다.지속적으로 협박을 가한 이들은 C 군에게 보이스피싱 심부름도 지시했다. C 군은 지시를 받고 경기 광명시에 도착했으나 범죄에 연루되는 것을 원치 않아 집으로 돌아왔고 이후 극단적 선택을 한 것으로 드러났다.경찰은 숨진 C 군의 휴대전화와 컴퓨터 포렌식, 사회관계망서비스(SNS) 압수수색 영장 집행 등으로 협박사실을 확인했고 이들을 검거했다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388, 청소년 모바일 상담 ‘다 들어줄 개’ 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.두가온 동아닷컴 기자 gggah@donga.com