몸에 칼 댈 땐 신중해야 …수술 횟수 늘수록 인지력 뚝뚝

복수의 수술 전력이 있는 중년 이상 나이 든 사람은 추가로 수술을 받을 때마다 기억, 반응 시간, 작업 전환 및 문제 해결 능력에 미세한 영향을 받는 것으로 나타났다. 아울러 수술절차와 과정이 복잡한 큰 수술일수록 부정적인 영향이 더 컸다.호주 시드니 대학교가 주도 한 이번 연구는 2006년 3월 13일부터 2023년 7월 16일까지 영국 바이오뱅크에서 수집한 40세~69세의 성인 약 50만 명의 의료자료를 분석했다. 치매 진단을 받은 사람은 제외하고 뇌 장기공명영상장치(MRI) 사진, 인지평가 등 의료기록을 조사했다. MRI 자료가 있는 사람은 4만6706명 이었다.연구의 일환으로, 환자들은 뇌 MRI와 수학문제 풀이 등 인지 기능 평가를 통해 신경 퇴행의 징후를 평가받았다. 연구 결과, 수술 횟수가 증가할 때마다 전반적인 반응 시간이 0.3 밀리초(1만분의 3초) 느려졌고, 인지 유연성, 문제 해결 능력 및 그림과 숫자를 기억하는 능력도 매 추가 수술마다 감소했다.여러 번 수술을 받은 사람들은 그렇지 않은 사람들과 비교해 기억과 학습을 담당하는 뇌의 해마가 더 작고, 막힌 혈관과 관련된 뇌 손상의 증거가 더 많이 발견되었다. 시드니 대학교 의과대학의 제니퍼 테일러 박사는 “수술 1회당 인지 저하 정도가 미세해 보일 수 있지만, 이러한 변화와 신경 퇴행의 손실은 여러 차례 수술 후에 실제로 누적되기 시작한다는 것을 보여준다”라고 말했다. 이어 “우리는 평균적으로 수술이 안전하다는 것을 확인했지만, 여러 차례의 수술이 노인 환자들의 뇌 건강에 부담이 된다는 점이 과소평가되어서는 안 된다”라고 덧붙였다.연구진은 앞서 주요 수술(심장, 흉부, 혈관 및 두개 내 수술 포함) 및 병원 입원이 노인 환자들의 인지 저하와 관련이 있다는 사실을 발견한 바 있으며, 그 연장선상에서 이번 연구를 이어갔다.연구 결과는 학술지 랜싯 건강한 장수(The Lancet Healthy Longevity)에 실렸다.참고자료: Association between surgical admissions, cognition, and neurodegeneration in older people: a population-based study from the UK Biobank-(https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(24)00139-9/fulltext)