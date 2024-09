‘하루 만보’ 매력적이지만…시간 투자 대비 최고 효율은 ‘○○’보

가장 먼저 떠오르는 숫자는 하루 만 보다. 이는 전 세계적으로 가장 흔한 목표 중 하나다. 하지만 과학자들은 굳이 이 목표에 집착하지 말라고 조언한다. 건강 혜택을 제공하는 가장 효율적인 걸음 수를 찾아내기 위해 진행한 여러 연구에서 공통적으로 제시한 수치는 7000보에서 8000보 사이이기 때문이다.‘하루 만보’가 걷기 운동을 하는 사람들의 이상적인 목표가 된 것은 1965년 일본의 한 업체가 만든 만보계의 마케팅 전략에서 비롯됐다는 게 정설이다. 일만 만(萬))의 약자인 ‘万’자가 사람이 걷는 모습과 비슷하다는 점에 착안해 하루 만보를 걸으면 건강해진다고 홍보 했다는 것이다. 과학적인 근거는 없다.만보는 만만하게 볼 수치가 아니다. 보통 1시간 30분 정도를 투자해야 한다.최근 몇 년 동안 걸음수와 건강의 상관관계를 분석한 연구가 활발하게 이뤄졌다. 심혈관 질환으로 인한 사망 위험에 초점을 맞추면 약 7000보에서 대부분의 이점을 볼 수 있다는 게 많은 연구에서 입증됐다.지난해 조금 다른 시각의 연구 결과가 공개됐다.‘조기 사망 위험을 크게 줄이려면 하루에 얼마나 걸어야 하는 지에 대한 최초의 과학적 증거’라며 스페인 그라나다대학교가 주도한 국제 연구에서 8000보를 제시 한 것. 인간의 평균 보폭(남성 76cm, 여성 67cm)을 고려할 때 8000보를 걷는다는 것은 하루에 약 6.4km를 이동한 것과 같다.미국 심장학회지(Journal of the American College of Cardiology)에 발표한 논문에서 연구자들은 걷는 속도에 따라 추가적인 이점이 있으며, 느리게 걷는 것보다 빠르게 걷는 것이 좋다는 사실도 밝혀냈다.같은 해 유럽 예방 심장학 저널(European Journal of Preventive Cardiology)에 발표된 메타 분석에 따르면, 모든 원인으로 인한 사망률을 ‘유의미하게’ 감소시키기 위해 필요한 최소 걸음 수는 하루 3867보로 나타났다.관련 연구를 진행한 이 분야 전문가인 엘로 아귀라 박사(미국 앨라배마대학교 운동과학과 교수)는 “투자한 시간 대비 최적의 혜택을 원한다면 이미 8000보에서 대부분의 이득을 얻은 것이며, 그 이후에는 미미하거나 점진적인 이득이 있을 뿐”이라고 영국 인디펜던트에 말했다.세계보건기구(WHO)는 주당 약 150분의 중강도 신체 활동 또는 75분의 고강도 신체 활동을 권장하는데, 이는 하루 7000~8000보로 치환된다.아귀아르 박사는 “만보라는 목표가 많이 퍼져 있고, 더 많이 걷는 것이 더 적게 걷는 것보다 항상 좋기 때문에 해로울 것은 없다”면서도 개인별로 상황에 맞는 목표를 정해야 한다고 강조했다.“일상적으로 4000~5000보를 걷는 사람에게 하루 만보를 권장하는 것은 그 사람의 활동량을 두 배로 늘리는 것이므로 문제를 일으킬 수 있거나 동기부여가 떨어질 수 있다. 대신 매일 활동량을 점진적으로 늘려 결국 하루 8000보 이상을 걷는 목표로 삼는 것이 좋다”고 그는 설명했다.이미 하루에 만보 이상을 걷고 있다면 이 수치를 더 늘릴 필요가 없을 수 있다. 시간이 있고 체력을 더 키우고 싶다면 다른 강도 높은 운동을 병행해 추가 혜택을 누릴 수 있다. 예를 들어 유산소 운동 능력을 높이기 위한 달리기나 근육을 키우고 골밀도를 강화하기 위한 근력 운동 등이 있다.