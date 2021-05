[리뷰] 애플 기기 마니아를 위한 전시대, 벨킨 3 in 1 무선충전기 2종

아이폰, 애플워치, 에어팟을 동시에 충전할 수 있다(출처=IT동아)

아이폰12부터 도입된 맥세이프 충전 방식. 자석을 가져다대면 척 달라붙는다. 사진은 애플 공식 맥세이프 충전기 (출처=애플)

세로로 돌려서 영상 감상용 거치대로도 쓸 수 있다(출처=IT동아)

전원선 연결부를 지지대 아래에 숨길 수 있어서 깔끔하다. 참고로 먼지가 잘 붙는 재질이니 털이 날리는 동물을 키운다면 화이트 색상을 추천한다(출처=IT동아)

에어팟 충전부는 일반 Qi 충전 규격이라 Qi 충전 지원 스마트폰 충전에도 쓸 수는 있다(출처=IT동아)

맥세이프 기능이 없는 아이폰 사용자라면 ‘부스트차지 3-in-1 무선 충전기’가 훨씬 더 나은 선택지다(출처=IT동아)

작은 LED가 충전 상태를 알려준다(출처=IT동아)

이 제품도 전원선 연결부를 바닥에 숨기는 형태다. 미끄럼 방지 패드도 있어 안정감 있게 쓸 수 있다(출처=IT동아)

애플 정품 맥세이프 듀오와 같은 가격이지만, 벨킨 제품이 충전 가능 기기가 하나 더 많다는 점에서 더 합리적인 선택이 될 수 있다. 사진은 애플 정품 맥세이프 듀오 충전기 (출처=애플)

맥세이프 충전 기능을 쓸 때 뜨는 특유의 애니메이션은 애플 '감성'을 충족시켜준다(출처=IT동아)

스마트폰을 가장 빠르고 효율적으로 충전하는 방법은 유선 충전이다. 그런데도 많은 사람이 무선 충전을 애용한다. 선을 꽂았다 뽑았다 할 필요 없이 무선충전기에 스마트폰을 올려놓기만 하면 되기 때문이다.그러나 이건 어디까지나 이상 속 얘기이고, 실제로는 무선 충전기를 쓸 때도 작은 애로사항이 있다. 충전 위치에 스마트폰을 제대로 올려놓지 않으면 효율이 떨어지거나 아예 충전이 안 될 때도 있다는 점이다.여러 기기를 아무렇게나 올려놔도 잘 충전되는 무선 충전기가 있다면 참 좋겠지만, 애플이 자신 있게 공개했던 ‘에어파워’ 출시를 결국 포기했던 걸 보면 알 수 있듯 현재 기술로는 만들기가 쉽지 않은 물건이다.이런 상황에서 가장 현실적인 대안은 기기에 맞는 여러 충전 구역을 알기 쉽게 나눠둔 올인원 충전기다. 이번에 살펴볼 ‘벨킨 부스트차지 3-in-1 무선 충전기’ 2종은 애플 기기 이용자를 위한 올인원 충전기다. 애플 기기 중 무선 충전을 지원하는 아이폰, 에어팟, 에플워치를 모두 충전할 수 있다.먼저 ‘부스트차지 MagSafe 기술이 적용된 3 in 1 무선 충전기’는 이름대로 맥세이프(MagSafe) 기술이 적용됐다. 이번 아이폰12 시리즈에 적용된 맥세이프는 자석을 이용해 액세서리 부착과 무선 충전을 돕는 기술이다. 애플 정품 맥세이프 무선 충전기같은 경우 유선으로 연결된 동그란 충전부를 폰 뒷면에 가져다 대면 자석 덕분에 자연스럽게 달라붙는다.애플 제품과 달리, 벨킨 제품은 스탠드에 연결된 스테인리스 스틸 지지대가 충전부를 떠받치고 있는 형태다. 제품을 충전부에 가져다 대면 자석 힘으로 달라붙어서 폰이 공중에 떠 있는 모습을 연출할 수 있다. 이렇게 맥세이프 기능을 이용하면 최대 15W 속도로 무선충전이 가능하다. 원한다면 아이폰을 세로가 아닌 가로로 부착해서 영상 시청을 위한 스탠드로 사용할 수도 있다. 마찬가지로 자석이 적용된 애플워치도 공중에 거치한 채로 충전할 수 있다.다만 맥세이프 지원 케이스가 아닌 일반 케이스를 쓸 때는 자석 부착력이 조금 떨어진다. 0.8mm 두께의 PC 재질 클리어케이스를 착용하고 사용했을 때는 부착도, 충전도 무리 없이 가능했지만 ‘척’하고 달라붙는 느낌이 조금 덜 했다. 만약 두꺼운 케이스를 쓰고 있다면 구매 전에 매장에서 부착력을 시연해보길 추천한다.지지대 부분은 무게감도 적당히 있으면서도 고무같은 재질이라 쉽게 움직이거나 미끄러지지 않는다. 전원선을 연결하는 부분을 바닥에 숨길 수 있게 때문에 선을 깔끔하게 정리할 수 있다는 점도 장점이다.지지대 위 오목하게 파인 부분은 에어팟 충전 영역이다. 무선 충전이 가능한 에어팟 2세대, 에어팟 프로 케이스를 사용 중이라면 문제없이 쓸 수 있다. 에어팟을 올려놓으면 작은 LED에 불이 들어오면서 충전 여부를 알려준다.별도 충전 규격을 쓰는 게 아니라 일반 Qi 충전 규격을 쓰기 때문에 Qi 충전을 지원하는 다른 무선 이어폰이나 스마트폰을 올려놔도 충전이 가능하다. 만약 아이폰 12 이전 모델이나 안드로이드 폰을 함께 사용한다면 여차할 때 여기에 올려두고 충전하는 것도 가능하다. 다만 출력이 5W라 충전속도는 다소 떨어질 수 있다.전체적으로 봤을 때 벨킨 3 in 1 맥세이프 충전기는 아이폰12, 에어팟, 애플워치를 모두 가지고 있는 사람에게는 매우 만족스러운 제품이다. 그러나 아무래도 아이폰 12 이전 제품을 쓰고 있으면 제대로 활용이 어렵다는 점에서 범용성은 다소 떨어진다. 아이폰 충전부에 억지로 다른 폰을 가져다대면 7.5W 출력으로 Qi 충전이 되지만 거치하는 게 불가능하기 때문에 사실상 사용이 불가능하다.그렇기 때문에 아이폰12 이용자가 아니거나, 여러 기종을 함께 쓴다면 ‘부스트차지 3-in-1 무선 충전기’가 훨씬 더 나은 선택지다. 이 제품도 아이폰, 에어팟, 애플워치 세 기기를 동시에 충전할 수 있는 제품이다.제품 좌측 아이폰 충전부는 크래들 형태 스탠드로 되어 있어서 폰을 세워놓기만 하면 최대 7.5W Qi 규격 무선 충전을 할 수 있다. 제조사에 따르면 케이스를 끼워도 최대 3mm 두께까지는 충전이 가능하다고 한다. 아이폰 충전부 앞쪽 지지대에는 작은 LED가 있어서 충전 상태를 알 수 있다.오른쪽에는 애플워치를 위한 마그네틱 충전부와 에어팟을 충전부가 있는데 각각 5W 출력을 지원한다. 마찬가지로 오른쪽 지지대 부분의 LED가 에어팟 충전 상태를 알려준다.이 제품도 앞서 살펴본 맥세이프 제품처럼 전원선 연결부는 바닥에 숨겨놓아서 선을 깔끔하게 정리할 수 있다. 지지대 재질은 본체와 충전부와 같은 플라스틱 재질이고, 무게도 가볍지만 바닥에 고무 재질 미끄럼 방지 패드가 있어서 쉽게 움직이지 않는다.이 제품은 애플 제품용으로 나온 제품이기는 하지만 표준 Qi 규격을 사용하기 때문에 다른 스마트폰과 갤럭시 버즈 시리즈를 이용하는 사람들도 충분히 활용할 수 있다. 다만 스탠드는 충전 위치가 아예 맞지 않을 정도로 크기가 차이나는 폰이라면 사용이 어렵다. 같은 아이폰이라도 12 미니는 크기가 작아서 사용할 수 없다.그래도 맥세이프 제품의 경우 혹시나 기기를 바꾼다면 지지대 부분의 Qi 충전부를 제외한 나머지 충전부가 무용지물이 되는 데 비해 이 제품은 갤럭시로 기변을 하더라도 워치 충전부를 제외하면 활용 여지가 있다는 점에서 조금 더 범용성 있는 제품이라고 할 수 있다.무선 충전기는 충전기 역할 뿐만 아니라 제품 전시대 역할도 하는데, 그런 점에서 벨킨 제품은 두 가지 모두 디자인도 뛰어나 전시대 역할도 훌륭히 수행한다. 벨킨 충전기에 애플 기기가 충전기에 가지런히 정렬된 모습은 애플 기기 마니아들에게 묘한 만족감을 준다. 오랜 기간 애플 제품 액세서리를 만들어 온 벨킨이기에 애플 제품 철학과 이용자들의 요구를 잘 이해하고 있다는 느낌이다.종합하자면, 아이폰12 시리즈와 에어팟, 애플워치를 모두 가지고 있는 애플 기기 마니아라면 맥세이프가 적용된 벨킨 3 in 1 충전기는 매우 매력적인 선택지다. 가격은 17만 9,000원으로 충전기치고는 부담스러운 가격이지만 폰과 워치 2종만 동시 충전 가능한 애플 정품 맥세이프 듀오가 같은 가격이란 걸 생각해보면 오히려 합리적인 선택일수도 있다.맥세이프 기능을 쓰지 못하거나 좀 더 범용성 있는 제품을 원한다면 일반 ‘부스트차지 3 in 1무선충전기’도 좋은 선택지다. 가격도 14만 9,000원으로 맥세이프 지원 제품보다 저렴하다.두 제품 모두 색상은 화이트와 컬러 두 가지가 있다. 취향껏 고르면 되지만, 맥세이프 제품은 지지대 부분이 먼지가 잘 붙는 재질이므로 털 동물을 키우거나 먼지가 많은 환경에서 쓸 거라면 화이트 색상을 추천한다.동아닷컴 IT전문 권택경 기자 tikitaka@donga.com