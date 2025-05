‘뇌종양 투병’ 마이클 볼튼 “어려움에 굴복하지 않아”

AP=뉴시스

볼튼은 4월30일(현지시간) 공개된 미국 연예매체 피플과 인터뷰에서 “어려움에 굴복하는 것은 선택 사항이 아니다”라면서 이렇게 밝혔다.볼튼의 딸 타린은 피플과 인터뷰에서 부친이 병 진단을 받게 된 과정을 설명했다.2023년 12월 종양이 제거 수술을 받았고, 지난해 초 이 과정이 잘 끝났다며 소셜 미디어에 공개했다. 그리고 투어를 중단했었다.하지만 같은 해 감염으로 인해 두 번째 뇌 수술을 받았다. 그 해 10월 방사선, 항암 치료를 마친 볼튼은 현재 암 재발 여부를 확인하기 위해 2개월마다 MRI 검사를 받고 있다. 4월 검사 결과는 양호했다.

세 딸과 여섯 손주들의 응원을 받고 있는 볼튼은 코네티컷에 있는 자택에서 회복에 힘쓰고 있다.1970년대 헤비메탈 밴드 ‘블랙잭’에서 보컬로 활약하며 실력을 연마한 볼튼은 1975년 셀프 타이틀 앨범을 통해 솔로로 나섰다. 백인 뮤지션으로서는 드물게 레이 찰스(1930~2004)와 마빈 게이(1939~1984) 등 흑인 R&B 거장의 영향을 받은 목소리로 주목 받았다. 이로 인해 ‘블루 아이드 솔’ 대표주자로 통했다. 지금까지 7500만장 이상의 앨범을 판매했다. 아메리칸 뮤직 어워즈 6개, 그래미 어워즈 2개의 상을 받았다.‘웬 어 맨 러브스 어 우먼(When a man loves a woman)’, ‘하우 엠 아이 서포스드 투 리브 위드아웃 유(How Am I Supposed To Live Without You)’ 등의 히트곡을 남겼다. 2014년과 2023년 내한공연했다.[서울=뉴시스]