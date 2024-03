‘빌보드 200, 1위’ 트와이스 “꿈 꾸던 일 실현돼 기뻐…팬들 덕분”

트와이스

트와이스가 미국 빌보드 메인 차트에서 첫 1위를 한 소감과 함께 돈독한 팬사랑을 전했다.트와이스는 지난달 23일 발매한 새 미니 앨범 ‘위드 유-스’(With YOU-th)로 커리어 하이를 경신하며 월드와이드 존재감을 떨치고 있다. 미국 빌보드의 3월 3일(이하 현지시간) 공식 홈페이지 발표에 따르면 트와이스의 새 앨범은 ‘빌보드 200’ 차트 1위에 올랐다.이들은 2020년 6월 미니 9집 ‘모어 앤드 모어’(MORE & MORE)로 ‘빌보드 200’에 최초 진입한 이후 정규 2집 ‘아이즈 와이드 오픈’(Eyes wide open), 미니 10집 ‘테이스트 오브 러브’(Taste of Love), 정규 3집 ‘포뮬러 오브 러브: O+T=<3’(Formula of Love: O+T=<3), 미니 11집 ‘비트윈 원앤투’(BETWEEN 1&2), 전작 ‘레디 투 비’(READY TO BE) 그리고 ‘위드 유-스’(With YOU-th)까지 K팝 걸그룹 중 해당 차트 최다 진입 기록을 세웠다. 솔로 데뷔한 나연과 지효의 각 미니 앨범 ‘아이엠 나연’(IM NAYEON)과 ‘존’(ZONE) 역시 ‘빌보드 200’ 상위권을 기록한 바 있다. 게다가 ‘위드 유-스’(With YOU-th)는 올해 비영어권 앨범 기준 첫 ‘빌보드 200’ 1위를 달성하는 기쁨을 누렸다.그룹 첫 ‘빌보드 200’ 1위 쾌거를 거둔 트와이스는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 “꿈만 꾸던 일이 실현되어 정말 행복하고 감사하다, 전작 ‘레디 투 비’(READY TO BE)가 ‘빌보드 200’ 2위로 진입했다는 소식도 놀라웠는데 새 앨범으로 1위에 올랐다는 게 아직도 실감이 나지 않는다”라고 소감을 밝혔다. 이어 “무엇보다 1위 소식을 들었을 때 항상 응원해 주고 사랑해 주는 원스(팬덤명: ONCE)에게 진심으로 고마웠다”라며 “올해 데뷔 10년 차가 되었는데 새로운 성과를 거둘 수 있는 건 팬분들 덕분이라고 생각한다, 우리의 원동력인 원스와 앞으로도 함께 나아가고 싶다”며 애틋함을 전했다.또한 앨범 ‘위드 유-스’가 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 106만 3615장을 기록하며 밀리언셀러에 등극했다. 트와이스는 2024년 첫 컴백작인 이번 신보를 초동 밀리언셀링 작품 반열에 올린데 이어 미국 빌보드 ‘빌보드 200’ 첫 1위를 거두며 자체 기록을 경신했다.(서울=뉴스1)