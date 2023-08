싸이 손잡은 화사, ‘아이 러브 마이 바디’로 컴백

가수 화사가 신곡 ‘아이 러브 마이 바디(I Love My Body)’로 돌아온다.소속사 피네이션(P NATION)은 지난 29일 공식 SNS(소셜미디어)에 내달 6일 컴백하는 화사의 새 티저 이미지를 공개했다.공개된 사진 속 화사는 핑크색 풍선에 둘러싸여 상큼하면서도 고혹적인 분위기를 풍겼다. 화사의 건강미 넘치는 모습이 이목을 끄는데, 알파벳으로 구성된 풍선은 신보와 어떤 연관이 있을지 궁금증을 자아냈다.화사는 가수 싸이가 수장으로 있는 기획사 피네이션과 지난 6월 계약했다. 화사의 솔로 컴백은 지난 2021년 발표한 싱글 ‘길티 플레저(Guilty Pleasure)’ 이후 약 2년 만이다.앞서 피네이션은 ‘COMING UP NEXT(커밍 업 넥스트)’ 이미지에 이어 다음 컴백 주자인 화사의 신곡 발매 소식을 알렸다. 이어 이날 디지털 싱글의 신곡 제목까지 공개하며 본격적인 컴백 초읽기에 돌입했다. 화사는 내달 6일 오후 6시 각종 음원사이트에 디지털 싱글 ‘아이 러브 마이 바디’를 공개한다.한편 화사는 지난 2014년 마마무 멤버들과 데뷔했으며, ‘피아노맨’, ‘음오아예’, ‘넌 is 뭔들’, ‘데칼코마니’ 등을 히트시켰다. 특히 화사는 멤버들 중 가장 솔로 활동이 두드러졌다. 2019년 솔로 활동 병행을 시작해 ‘멍청이(twit)’ ‘마리아’ 등의 히트곡을 냈다. MBC TV ‘나 혼자 산다’, tvN ‘댄스 가수 유랑단’ 등 예능 프로그램에서 자연스럽고 친근한 매력을 선보였다.[서울=뉴시스]