에스파, K팝 그룹 최초 美 ‘더 거버너스 볼 페스티벌 메인 스테이지 장식

SM엔터테인먼트

걸그룹 에스파(aespa)가 미국 뉴욕 대표 야외 음악 페스티벌 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2023’(The Governors Ball Music Festival 2023) 메인 스테이지를 장식해 화제다.에스파는 10일(현지시간) 미국 뉴욕 플러싱 메도스 코로나 파크에서 개최된 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2023’에 K팝 그룹 최초로 참석, 메인 스테이지에서 공연을 펼쳐 현지 음악팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.‘더 거버너스 볼 페스티벌’은 3일 동안 개최되는 뉴욕의 연례 야외 음악 페스티벌로, 4개의 스테이지와 약 70여 개의 공연에 다양한 음악/미술 장르의 아티스트들이 초대되며, 이번에는 에스파 외에도 리조(LIZZO), 오데자(ODESZA), 켄드릭 라마(Kendrick Lamar) 등이 헤드라이너로 무대를 선보인다.이날 에스파는 ‘블랙맘바’(Black Mamba), ‘넥스트 레벨’(Next Level), ‘새비지’(Savage), ‘걸스’(Girls), ‘아이너지’(aenergy) 등 히트곡은 물론, 이번 신곡 ‘스파이시’(Spicy)와 ‘솔티 앤 스위트’(Salty & Sweet), ‘웰컴 투 마이 월드’(Welcome To MY World)부터 ‘라이프스 투 쇼트’(Life’s Too Short), ‘홀드 온 타이트’(Hold On Tight) 등 현지 관객들을 위한 영어 가창곡까지 총 10곡의 무대를 선보여 현장의 분위기를 고조시켰다.특히 에스파는 이번 공연에서 라이브 밴드 세션과 함께 한층 풍성하고 생동감 있는 퍼포먼스를 선사했으며, 관객들 역시 에스파의 이름을 연호하며 연신 환호와 함성을 보내는 등 열정적으로 공연을 즐겨 이들의 글로벌한 인기와 영향력을 다시 한번 실감케 했다.한편, 에스파는 오는 24일 인도네시아 자카르타의 인도네시아 컨벤션 전시장(ICE BSD)에서 단독 콘서트 ‘에스파 라이브 투어 2023 ‘싱크 : 하이퍼 라인’ 인 자카르타’(aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’ in JAKARTA)를 펼친다.(서울=뉴스1)