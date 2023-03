방탄소년단, 美 ‘빌보드 200’ 장기집권…피프티 ‘글로벌 200’ 진입

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 미국 빌보드 차트에서 장기집권 중이다.21일(이하 현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(3월 25일 자)에 따르면, 방탄소년단의 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’가 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 190위에 자리했다. 이로써 ‘프루프(Proof)’는 이 차트에 40주 연속 머물렀다.‘프루프’는 이 외에도 ‘월드 앨범’ 5위, ‘톱 커런트 앨범’ 55위에 랭크됐다.방탄소년단은 개별 활동으로도 여러 차트에 포진했다. 리더 RM이 지난해 12월 발매한 첫 공식 솔로 앨범 ‘인디고(Indigo)’는 ‘월드 앨범’ 13위, ‘톱 커런트 앨범’ 41위, ‘톱 앨범 세일즈’ 99위에 자리했다. 이 앨범의 타이틀곡 ‘들꽃놀이’(with 조유진)는 ‘월드 디지털 송 세일즈’에 4위로 재진입했다.제이홉이 지난 3일 발표한 솔로 싱글 ‘온 더 스트리트(on the street)’(with J. Cole)는 ‘글로벌(미국 제외)’ 91위, ‘글로벌 200’ 108위에 랭크됐다. ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트에서는 진이 지난해 10월 발표한 솔로 싱글 ‘디 애스트로넛(The Astronaut)’이 6위, 지민의 첫 자작곡 ‘약속(Promise)’이 14위에 올랐다.4세대 K팝 간판 그룹 ‘투모로우바이투게더’(TXT·투바투)도 역주행하며 빌보드 차트에서 장기 흥행 조짐을 보이고 있다.투모로우바이투게더가 지난 1월 발매한 미니 5집 ‘이름의 장: 템테이션(TEMPTATION)’은 ‘빌보드 200’ 차트에서 전주 대비 5계단 반등한 52위를 차지했다. 이로써 이 앨범은 이 차트에 1위로 진입한 이래 7주 연속 상위권을 지켰다.투모로우바이투게더의 ‘이름의 장: 템테이션’은 이외에도 ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 차트에서는 2계단, 1계단씩 오르며 각각 4위에 랭크됐다. ‘월드 앨범’ 차트에서는 2위에 자리했다. 또한, 투모로우바이투게더는 ‘아티스트 100’ 차트에서도 전주 대비 1계단 반등한 40위에 올랐다.대세 그룹 ‘엔시티 127(NCT 127)’의 정규 4집 리패키지 ‘에이요(Ay-Yo)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 107위를 차지했다. 지난 주 13위에 이어 해당 차트에 2주 연속 진입했다.이와 함께 앞서 빌보드가 지난 19일 게재한 이번 주 차트 분석 기사에서 예고한 것처럼 K팝 간판 걸그룹 ‘트와이스(TWICE)’가 새 음반인 미니 12집 ‘레디 투 비(READY TO BE)’는 ‘빌보드 200’에서 2위를 차지했다. 해당 차트 트와이스의 자체 최고 성적이다. 특히 미국에서 발매 첫 주 15만3000장 상당의 판매량을 기록했는데 이는 ‘빌보드 200’ 역사에서 한국 여성 가수 중 가장 높은 첫 주 판매량 기록이기도 하다. 이와 함께 트와이스는 ‘아티스트 100’에서 2위를 차지했다.전통적인 방식의 방송 점수 등을 포함하지 않고 스트리밍과 음원 판매량을 토대로 순위를 정하는 ‘글로벌 200’에선 계속 K팝 걸그룹의 강세가 이어지고 있다. 이번 주 트와이스와 함께 4세대 걸그룹 ‘피프티 피프티(FIFTY FIFTY)’가 순위권에 들어왔다.트와이스 ‘레디 투 비’의 타이틀곡 ‘셋 미 프리’가 해당 차트에 28위로 데뷔했다. ‘레디 투 비’ 선공개곡 ‘문나이트 선라이즈’는 164위로 재진입했다.뉴진스가 지난 1월 발매한 싱글 ‘OMG’의 타이틀곡 ‘OMG’는 이번 주도 19위로 차트를 유지했다. ‘OMG’ 선공개곡인 ‘디토’가 36위, 데뷔곡인 ‘하이프 보이’가 107위다. 뉴진스와 같은 하이브 레이블즈 소속으로 이 팀과 선의의 경쟁 중인 ‘르세라핌’의 ‘안티프래자일’은 역주행해 170위를 차지했다.특히 지난달 24일 발매된 피프티 피프티의 첫 싱글 ‘더 비기닝: 큐피드(The Beginning: Cupid)’의 타이틀곡 ‘큐피드’가 106위로 해당 차트에 데뷔한 것이 눈길을 끈다. 한국인 멤버 4명으로 구성된 팀으로 작년 11월 데뷔했는데 입소문이 나고 있다. 특히 ‘큐피드’ 역시 북미 시장에서 별도의 프로모션 없이 입소문을 타고 인기다.미국 래퍼 겸 프로듀서 제이콜이 피처링한 제이홉의 신곡 ‘온 더 스트리트’는 이번 주 ‘글로벌 200’에서 108위를 차지했다. 이 곡은 지난 주 16위로 해당 차트에 진입했다.한편 미국 컨트리 스타 모건 월렌의 새 앨범 ‘원 싱 앳 어 타임(One Thing At A Time)’이 지난 주에 이어 2주 연속 ‘빌보드 200’ 정상을 차지했다.미국 팝스타 마일리 사이러스(Miley Cyrus)의 ‘플라워스(Flowers)’가 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 지난 주 2위였다, 이번 주에 정상을 탈환했다. 해당 차트 총 7주간 1위다. 이 곡은 지난 주에 이어 이번 주 ‘글로벌 200’에서도 정상에 올랐다. 해당 차트 총 8주간 1위다.[서울=뉴시스]