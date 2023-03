NCT 드림, 인도네시아 콘서트 전석 매진…3만6천 관객 열광

NCT 드림. SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT(엔시티) 드림이 인도네시아 첫 번째 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다.NCT 드림은 지난 3월 4~6일 인도네시아 자카르타 ICE BSD에서 ‘더 드림 쇼2 : 인 어 드림’(THE DREAM SHOW2 : In A DREAM)을 개최하고, 현지 팬들과 만났다.이번 공연은 NCT 드림의 인도네시아 첫 번째 단독 콘서트인 만큼 열띤 호응을 얻으며 티켓 오픈과 동시에 3회 공연 모두 전석 매진을 기록, 총 3만6000 관객을 동원해 NCT 드림의 막강한 티켓 파워와 글로벌 인기를 다시 한번 실감케 했다.‘버퍼링’으로 이번 공연의 포문을 연 NCT 드림은 ‘비트박스’(Beatbox), ‘맛’, ‘헬로우 퓨처’(Hello Future), ‘위 고 업’(We Go Up) 등 히트곡부터 ‘디기디’(Diggity), ‘라이딩’(Ridin‘), ’붐‘(BOOM) 등 관객과 호흡하며 즐길 수 있는 메들리 섹션, ’너의 자리‘, ’고래‘, ’우리의 계절‘ 등 멤버들의 하모니가 인상적인 무대까지 총 29곡을 선사해 폭발적인 환호를 얻었다.이에 관객들은 전곡 떼창은 물론 열광적인 함성과 응원을 보내 공연장의 열기를 뜨겁게 고조시켰으며, ’기다렸어 어서 와 MY FUTURE‘, ’우리 사랑은 꼭 뗄 수 없는 한 문장처럼 IRREPLACEABLE‘, ’사랑하는 드림이 우리 다시 만나자‘ 등의 문구가 적힌 슬로건 이벤트로 NCT 드림을 향한 애정을 표현해 멤버들을 감동케 했다.NCT 드림은 이번 공연에 앞서 진행된 기자회견을 통해 콘서트 개최 소감과 투어 관련 에피소드 등 다양한 이야기를 전했다. 이날 현장에는 CNN 인도네시아, ANTRA News(안트라 뉴스), Kompas TV(콤파스 TV), SINDOnews(신도뉴스), Tribunnews(트리뷴뉴스) 등 현지 주요 언론들이 대거 참석해 높은 관심을 보여줬다.한편 NCT 드림은 오는 10~12일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 두 번째 월드 투어 ’더 드림 쇼2 : 인 어 드림‘을 개최한다.(서울=뉴스1)