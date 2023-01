에이티즈, 美 ‘빌보드 200’ 7위 진입…두 번째 톱10

에이티즈(KQ엔터테인먼트 제공)

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 신보가 미국 ‘빌보드 200’ 7위에 올랐다.8일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드 기사에 따르면 에이티즈의 국내 첫 번째 싱글 앨범 ‘스핀 오프 : 프롬 더 위트니스’(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)는 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 7위를 기록했다.‘빌보드 200’ 차트는 실물 음반 판매량과 디지털 음원 스트리밍 횟수(SEA), 다운로드 횟수(TEA)를 종합해 순위를 매기는 것으로, 에이티즈의 ‘스핀 오프 : 프롬 더 위트니스’는 총 4만1500점을 획득했다.특히 에이티즈는 첫 국내 싱글 앨범으로 빌보드 메인 앨범 차트 톱10에 진입하는 성적을 거둬 눈길을 끈다. 이로써 에이티즈는 지난해 7월 발매한 ‘더 월드 에피소드 1 : 무브먼트’(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)가 ‘빌보드 200’ 3위로 진입한 것에 이어 톱10에 두 번째로 이름을 올렸다.새 앨범 ‘스핀 오프 : 프롬 더 위트니스’는 익명의 목격자 시선으로 에이티즈의 이야기 속 한 조각을 들여다보는 듯한 느낌을 주는 스핀 오프작으로, 타이틀곡 ‘할라지아’(HALAZIA)를 포함해 앞서 발매했던 곡들의 리믹스 버전과 아웃트로까지 총 5곡이 수록됐다.에이티즈는 이 앨범으로 발매 첫날에만 35만 장의 판매고를 올렸고, 타이틀곡 ‘할라지아’ 뮤직비디오는 공개된 지 10시간 만에 1000만 뷰를 돌파하며 자체 최고 기록을 세웠다. 이뿐만 아니라 지난 6일 첫 컴백 방송과 더불어 1위를 거머쥐었다.에이티즈는 소속사 KQ엔터테인먼트를 통해 “새해부터 너무나 큰 선물 감사하다”라며 “모든 게 에이티니(공식 팬덤명) 덕분이라고 생각하고 더 좋은 무대와 음악으로 보답하겠다, 더욱 열심히 해서 좋은 소식만 들려드릴 수 있도록 하겠다”라고 소감을 밝혔다.(서울=뉴스1)