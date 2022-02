수지의 봄 컬렉션 화보가 공개됐다.17일 청바지 브랜드는 2022 S/S 시즌 수지와 함께한 봄 컬렉션 화보를 공개했다.이번 화보의 콘셉트는 #디오티디(DOTD, Denim Of The Day)다. SNS 상에서 가장 인기 있는 해시태그 중 하나인 #오오티디(OOTD, Outfit Of The Day)에 착안해 브랜드의 신상 데님을 활용한 수지의 데일리 룩을 보여주고 있다.화보를 접한 팬들은 “역시 수지”, “수지X○○ 믿고 보는 조합” 이라는 반응이다.한편, 수지는 17일 오후 6시 4년 만에 발매하는 새 싱글 ‘새틀라이트(Satellite)’를 공개한다.[서울=뉴시스]