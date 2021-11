그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 2년 만에 대면 시상식에 참석했다.방탄소년단이 22일 오전 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터(Microsoft Theater)에서 열린 ‘2021 아메리칸 뮤직 어워즈’(AMAs)의 레드카펫을 밟자 주변에서 함성이 쏟아졌다.RM은 미국 미디어 피플(People)과 인터뷰에서 “이 함성과 마스크 없이 대면으로 만날 수 있는 상황이 이상하게 느껴진다”고 놀라워했다.이번 시상식 대상 격에 해당하는 ‘아티스트 오브 더 이어(Artist of the Year)’ 후보에 처음으로 오른 것에 대해서도 기쁨을 감추지 못했다. 그러면서 “이 공기와 사람들이 진짜 그리웠다”고 덧붙였다. 정국 역시 “이 공기가 그리웠다”고, 제이홉도 마찬가지로 “모든 것이 그리웠다”고 했다.방탄소년단은 이번 시상식에서 3개 부문 수상 후보에 올랐다. ‘아티스트 오브 더 이어(Artist of the Year)’를 비롯 ‘페이보릿 팝 듀오/그룹(Favorite Pop Duo or Group)’, ‘페이보릿 팝송(Favorite Pop Song/Butter)’ 등이다. 특히 대상 격인 ‘아티스트 오브 더 이어(Artist of the Year)’에 아시아 가수 최초로 후보에 올라 수상 여부에 더욱 관심이 쏠린다.[서울=뉴시스]