전소미 ‘XOXO’ 아이튠즈 K팝 톱 앨범 차트 정상…글로벌 팬심 접수

전소미/더블랙레이블 제공



가수 전소미가 ‘XOXO’로 히트 행진을 이어가며 ‘솔로퀸’ 파워를 다시 한번 입증했다.지난 29일 오후 6시 발매된 전소미의 첫 번째 정규 앨범 ‘XOXO’는 아이튠즈 K팝 톱 앨범 차트(30일 오전 6시38분 기준) 정상을 차지하며 뜨거운 글로벌 인기를 증명했다.동명의 타이틀곡 ‘XOXO’는 아이튠즈 케이팝 톱 송 차트 1위를 차지한 것은 물론, 수록곡 ‘애니모어’(Anymore), ‘워터멜론’(Watermelon), ‘돈트 렛 미 고’(Don‘t Let Me Go) (Feat. 기리보이), ’덤덤‘(DUMB DUMB) 역시 차트 상위권에 랭크되는 쾌거를 이뤘다.또 월드와이드 앨범 차트(30일 오후 2시 기준)에서도 상위권을 차지하는 등 막강한 글로벌 영향력을 입증했다.’XOXO‘ 뮤직비디오 조회수 또한 가파른 상승세를 보이고 있다. 공개된 지 약 하루 만인 30일 오후 8시30분 기준, 유튜브 조회수 1450만 회를 돌파하며 전소미가 K팝 여성 솔로 아티스트로서 쓴 눈부신 발자취를 확인시켰다.’XOXO‘는 지난 8월 발매한 ’덤덤‘ 이후 3개월 만에 컴백한 전소미의 신보이자, 솔로 데뷔 2년 만에 발매하는 첫 정규 앨범이라는 점에서 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.전소미의 유니크한 음색이 인상적인 팝 장르의 타이틀곡 ’XOXO‘는 사랑스러운 제목과 대비되는 가사의 반전이 인상적인 곡이다. 특히 이별의 상황 속에서 사랑했던 연인을 거리낌 없이 떠나보내는 내용으로 음악 팬들의 공감을 이끌어내고 있다.(서울=뉴스1)