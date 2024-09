명신 기술교육원, 제15회 Best of CHAMP Day… ‘A등급’ 수상

교육저변 확대… 3개 유형 운영

지난 5일, ㈜명신기술교육원은 한국산업인력공단에서 주최한 Best of CHAMP Day 행사에 참석했다. Best of CHAMP Day 행사는 국가인적자원개발컨소시엄 사업 참여자들의 의욕 고취를 위해 직업훈련 우수사례를 선정하고 공유하는 행사이며, 2010년부터 시작해 올해로 15회를 맞이했다.㈜명신기술교육원은 컨소시엄 사업에 적극적으로 참여하고 있다. 2021년도에는 우수상을, 2022년도에는 컨소시엄 성과평가 최우수 등급을 받아 최우수 훈련기관으로 선정된 바 있다. 2023년 역시 ‘A등급’으로 선정돼 상금 500만 원을 받기도 했다.이어, “이번에는 교육 저변을 확대했다. 기존에 운영하던 산업맞춤형과 하이테크형에 더불어, 올해는 대중소상생 아카데미 유형까지 추가해 총 3개 유형의 교육사업을 진행하고 있다. 전기차 관련 교육 및 기술자를 양성해 꾸준히 배출하겠다”는 포부를 밝혔다.㈜명신기술교육원은 올해도 마찬가지로 공단에서 수행하는 사업주 훈련에 적극적으로 참여할 방침이다. 이를 위한 재직근로자의 역량 강화는 물론, 지역 내 협력업체 및 관련 업종의 영세기업에 훈련 지원 및 기술 나눔 등을 실천할 예정이다. 이를 바탕으로 지역사회의 인적자원개발의 선두에 서서 나아가겠다는 뜻을 전했다.