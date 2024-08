“도로가 뚫리면 돈이 흐른다”…지자체간 치열한 신경전 [황재성의 황금알]

1: 신설 한강 다리 놓고 지자체 간 힘겨루기

2: 설계부터 명칭 선정까지 팽팽한 신경전

3: 교량 신설, 명칭에 따른 홍보 효과 기대

4: 한강 교량은 31개…연말에 32번째 등장

〈 황금알: 황재성 기자가 선정한 금주에 알아두면 좋을 부동산정보 〉

매주 수십 건에 달하는 부동산 관련 정보가 쏟아지는 시대입니다. 돈이 되는 정보를 찾아내는 옥석 가리기가 결코 쉽지 않습니다. 동아일보가 독자 여러분의 수고를 덜어드리겠습니다. 매주 알짜 부동산 정보를 찾아내 그 의미를 정리해드리겠습니다.

부동산시장에서는 ‘도로가 뚫리면 돈이 흐른다’는 말이 철칙처럼 여겨진다. 교통망이 신설되거나 개선되면 부동산 가치가 오른다는 뜻이다. 사진은 한강철교(아래쪽) 한강대교, 용산구 일대 아파트 단지의 모습이다. 동아일보 DB

부동산시장에서 철칙처럼 여겨지는 말입니다. 실제로 도로나 지하철, 공항, 철도 등이 개통되면 인근 지역 부동산시장에는 대형 호재로 여겨집니다. 주변 지역으로 오가기가 편리해지면서 그만큼 토지의 가치가 올라가기 때문입니다. 부동산 홍보물에 지하철역과의 거리 표시나 인근 도로와의 접근성을 빠뜨리지 않고 강조하는 이유도 여기에 있습니다.이런 변화를 잘 보여주는 곳이 2023년 대구에 편입된 군위군입니다. 국토교통부에 따르면 올 상반기에만 지가가 2.64% 상승해 전국 평균(0.99%)을 2배 이상 웃돌았습니다. 전국 252개 시군구 가운데 세 번째로 높은 수치입니다.군위군의 지가 고공행진은 2020년 이후 시작됐습니다. 한국부동산원에 따르면 이전까지 전국 평균을 밑돌던 지가 상승률은 2020년(군위군·5.00% vs 전국 평균·3.68%)부터 2021년(6.78% vs 4.17%), 2022년(4.36% vs 2.73%), 2023년(2.86% vs 0.82%)까지 전국 평균을 크게 넘어섰습니다.