“관념을 깨고 새로운 시작으로” …오티콘, 2024년 정책발표세미나 연다

사진제공=오티콘

덴마크 토탈청각솔루션 기업 디만트코리아의 프리미엄 브랜드 오티콘은 오는 14일에 ‘2024 정책발표 세미나’를 서울 더 플라자 호텔 그랜드 볼룸에서 개최한다고 밝혔다.올해의 슬로건은 ‘BreaKing, new solution like never before’로 정답이 없는 세상에서 오티콘이 지속가능한 미래를 만들고, 새로운 세상을 나아가기 위해 ‘도전’한다는 의미로 해석할 수 있다. 이번 세미나는 박진균 대표의 2024 오티콘 정책 발표, 모던댄스 퍼포먼스 및 ‘다시 오티콘’ 뮤지컬 공연 등 다양한 온·오프라인 이벤트가 준비될 예정이다.이 외에도 2024년 오티콘 새로운 정책인 오로스+(오티콘 로스 케어)와 클린 피팅(Clean Fitting)을 선보일 계획이다. 오로스+는 보청기 분실 시 동일한 제품으로 보상해 주는 프로그램이다. 클린 피팅(Clean Fitting)은 청각전문가 고객에게 체계화된 피팅 서비스를 제공하고, 고객은 서비스에 대한 가치를 부여하여 ‘Good Fitting Enjoy Life’를 구현하는 캠페인이다.박진균 디만트코리아 대표는 "2024 오티콘 정책 세미나를 통해 청각 산업에 존재한 한계점을 뛰어넘어 보청기 시장을 선도할 수 있는 콘텐츠를 선보이게 되어 기쁘다”며 “고령화 사회에 진입하여 난청 인구들이 많이 늘어나는 현황에서 오티콘이 보유한 기술력으로 사회에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 포부를 전했다.한편 120년 전통의 디만트코리아는 프리미엄 보청기 브랜드 ‘오티콘’을 비롯해 버나폰, 필립스 등 보청기 브랜드를 보유하고 있다. 최근 오티콘의 프리미엄 큐레이션 브랜드 ‘김갑수보청기 365+’를 론칭했다.최용석 동아닷컴 기자 duck8@donga.com