美 360도 공연장 ‘스피어’에 뜬 ‘갤럭시 AI’…닥터 스트레인지와 콜라보

삼성전자가 세계 최대 규모의 구형 공연장이자 미국 라스베이거스 랜드마크인 스피어(Sphere)에 ‘삼성 갤럭시 언팩 2024’ 티징 영상을 공개했다고 10일 밝혔다.8일(현지시간) 세계 가전·IT 전시회인 CES 2024가 열린 가운데 스피어에 공개된 이 영상은 오는 17일 언팩을 통해 공개될 갤럭시 AI와 갤럭시 신제품에 대한 이야기를 담았다.영상에는 디즈니플러스에서 스트리밍 중인 오리지널 드라마 ‘왓 이프…? 시즌2’ 인기 캐릭터인 닥터 스트레인지가 등장하며 시그니처 원형 포털 공간을 통해 라스베이거스 주요 랜드마크 등이 소개된다.특히 캐릭터가 무한한 가능성의 포털을 여는 장면은 ‘갤럭시 AI’의 완전히 새로워진 사용자 경험을 암시했다. 영상 마지막은 “새로운 시대가 갤럭시 AI와 함께 온다(A new era is coming with Galaxy AI)”는 메시지로 마무리해 ‘갤럭시가 AI가 무한한 가능성을 열어줄 것’이라는 의미를 담았다.스피어는 지난해 9월 오픈한 세계 최대 규모의 구형 공연장이다. 내·외부 모두에 고해상도 발광다이오드(LED) 스크린이 설치돼 있으며 높이는 111.6m, 바닥 지름은 157.3m다. 특히 둥근 외벽에 설치된 LED 스크린 면적은 5만3884㎡로 축구장 6개에 버금가는 규모다.최승은 삼성전자 MX사업부 마케팅팀장(부사장)은 “삼성전자는 갤럭시 언팩 2024를 통해 모바일 AI의 새로운 시대를 열 것”이라며 “갤럭시 AI의 혁신을 통해 세상과 세상을 연결하는 완전히 새로워진 사용자 경험을 선보일 것”이라고 말했다.한편 삼성전자는 17일 오전 10시 미 캘리포니아주 산호세(새너제이)에서 갤럭시 신제품을 선보일 예정이다.[서울=뉴시스]