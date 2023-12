청소년그루터기재단, 꿈칠 사업 성과 공유회 ‘Coloring your dream’ 성료

‘꿈칠’ 사업을 마무리하는 비전 공유희 ‘Coloring your dream’ 행사 모습. 청소년그루터기재단 제공

청소년그루터기재단이 지난 2일 2023년 ‘꿈을 칠하다, 꿈칠’ 사업을 마무리하는 공유회 ‘Coloring your dream’을 진행했다고 4일 밝혔다.올해 처음 시작한 ‘꿈을 칠하다, 꿈칠’ 사업은 청소년들이 건강한 사회인으로 성장하도록 교육 및 재능 계발의 기회를 제공하는 사업이다. 시설 거주 청소년, 장애 부모 가정 청소년, 학교 밖 청소년 등 한 해 동안 총 35개 기관 40명의 청소년이 참여했다.청소년그루터기재단은 IT 및 과학, 공연예술, 미술, 미용, 음악, 푸드, 사회복지 등 8개 분야로 나누어 1대1 맞춤형 교육을 제공했다. 또한 사단법인 함께하는아버지들을 통해 모집된 각 분야 현직 종사자, 학계 및 업계 전문가 등과 전공 대학생으로 멘토단을 구성해 분야별 멘토링도 지원했다.2일 진행된 비전 공유회 ‘Coloring your dream’은 사업에 참여한 청소년 멘티와 기관 담당자, 멘토들이 모여 한해 활동을 돌아보는 행사다. 2023 사업 결과 공유, 참여 사례 및 멘토링 활동 발표, 온라인 전시 진행 및 멘토링에 참여한 멘티 청소년들과 멘토들이 함께 준비한 특별공연으로 진행됐다.오찬석 청소년그루터기재단 이사장은 “무한한 가능성을 가진 청소년들이 꿈칠 사업을 통해 마음껏 꿈을 칠하고 키워나갈 수 있었다”며 “청소년그루터기재단이 앞으로도 꿈을 향해가는 나아가는 청소년들의 여정에 함께 하겠다”고 밝혔다.지희수 기자 heesuji@donga.com