“이 시대의 진정한 영웅… 노고에 감사드립니다”

파리바게뜨는 지난 8일 대방동 컬리너리 아카데미에서 소방공무원 가족과 함께하는 ‘쿠킹 클래스’를 진행했다. 파리바게뜨 제공



파리바게뜨가 국민의 생명과 안전을 지키는 소방관들의 노고에 감사의 마음을 전하고자 소방청과 함께 ‘소방관 응원 캠페인’을 펼치고 있다.먼저 파리바게뜨는 소방관의 헌신에 감사하고 응원하는 마음을 담아 소방차의 외관을 입체적으로 구현한 ‘삐뽀삐뽀 출동! 소방차 케이크’를 출시한다. 파운드처럼 꾸덕한 바나나 향 케이크 시트에 초콜릿 크림과 초콜릿 크런치를 포개어 만든 어린이와 어른 모두가 좋아하는 맛의 케이크이다. 소방주황색 초콜릿으로 코팅하고 소방 사다리, 119 마크 등의 초콜릿 장식물 디테일까지 더한 것이 특징이다.소방관 공식 캐릭터인 ‘영웅이’와 소방관에게 전하는 응원의 메시지도 담았다. 케이크 박스 위에 ‘FIRST IN, LAST OUT 지켜줘서 고마워요’라는 메시지를 더해 위험한 화재 현장에 가장 먼저 진입해 마지막까지 인명 구조에 최선을 다하는 소방관의 헌신과 노고에 대한 감사한 마음을 표현했다. 또한 함께 증정되는 응원 메시지가 담긴 스티커로 케이크 박스를 꾸밀 수도 있다.파리바게뜨는 이번 소방차 케이크 판매 수익 일부를 순직 소방공무원 유가족 비영리법인 ‘소방가족 희망나눔’에 후원금으로 사용한다.이와 함께 파리바게뜨는 소방공무원 가족과 함께하는 ‘쿠킹 클래스’를 진행했다. 지난 8일 대방동 컬리너리 아카데미에서 진행된 케이크 쿠킹 클래스에는 소방공무원 및 자녀들을 초대해 파리바게뜨의 전문 파티셰와 함께 삐뽀삐뽀 출동! 소방차 케이크를 만들어 보는 뜻깊은 시간을 보냈다. 이외에도 파리바게뜨는 소방공무원을 응원하고 순직 소방 유가족을 위로하는 다양한 사회 공헌 프로그램을 꾸준히 진행할 계획이다.파리바게뜨 관계자는 “시민의 안전을 위해 힘쓰는 소방관의 헌신에 감사와 응원의 마음을 전하고자 소방청과 함께 이번 캠페인을 기획하게 됐다”며 “앞으로도 우리 사회에 긍정적인 영향을 전하는 진정성을 담은 캠페인을 진행할 것”이라고 말했다.조선희 기자 hee3110@donga.com